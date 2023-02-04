ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Эдуард Одинец

Очень хороших предпосылок для этого вроде бы нет, ведь в единый союз пытаются склеить компанию из таких местных политиков, которые годами враждовали друг с другом. Возьмем хотя бы Одинца с одной стороны и Корба и Иванову с другой. Вдобавок к ним в компанию надо принять и, так сказать, экс-центристов, которые, в свою очередь, утратили доверие в глазах Центристской партии, а некоторые них подозреваются в преступлении.

Члены избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", в течение нескольких месяцев безуспешно пытавшиеся найти поддержку для горуправления Вирве Линдер, судя по опубликованным на этой неделе постам в социальных сетях, на Одинца злы. В то же время им стоило бы посмотреть и на себя, ведь в свое время они сами оттолкнули соцдемов и провалили возможность создания коалиции, которая оказалась бы наименее плохим из всех плохих вариантов. Особенно жаль, что способные члены горсобрания вместо того, чтобы сотрудничать, ведут на основании личных эмоций вербальную окопную войну.