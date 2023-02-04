Михкель Нестор: Инфляция вынуждает и дальше повышать проценты

Парадоксальным образом низкая цена заставляет прекратить прежние преобразования, побуждая потребителей снова начать покупать газ. Если не будет каких-то неожиданных событий, то цена природного газа вряд ли снова будет сильно скакать. По прогнозу SEB, средняя цена природного газа составит в этом году 85 евро за MWh.

В последнее время подешевела также нефть, которой торговали по цене чуть больше 80 долларов за баррель. До сих пор цену нефти поддерживали на низком уровне строгие ковидные ограничения в Китае и страх перед глобальным экономическим спадом. На сегодня эти факторы, однако, меняются, так как в экономических прогнозах звучат все более оптимистичные нотки, да и Китай выбрал новое направление в борьбе с коронавирусом. Поэтому цена нефти начинает расти и достигнет, по прогнозу SEB, к середине 2023 года среднего уровня в 110 долларов за баррель.

Центробанки продолжат повышение процентных ставок

Поскольку пока признаки снижения инфляции были неубедительными, центробанкам не остается ничего другого, как продолжить повышение процентных ставок. На завершающейся неделе это сделали также два ведущих центробанка - Федеральная резервная система США и Европейский центробанк: первая увеличила главную процентную ставку на 0,25%, второй - на 0,5%.

Для рынков эти решения, конечно, не стали сюрпризом, ведь центробанки уже раньше довольно четко говорили о своих планах. Причем Европейский центробанк на нынешней встрече подтвердил, что они будут идти прежним курсом и следующее повышение процентной ставки на 0,5% ожидается уже в марте.

В соответствии с прогнозом SEB, это повышение станет последним настолько крупным, и на майской встрече представителей центробанков ограничатся повышением процентной ставки на 0,25%. Таким образом, процентная ставка центробанка по вкладам составит 3,25% , что лучше всего прогнозирует также важнейшую для потребителя ставку Еврибора.