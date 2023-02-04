Свежие цифры инфляции подтверждают, что для того, чтобы взять их под контроль, центробанк должен продолжить повышение процентных ставок.
Михкель Нестор: Инфляция вынуждает и дальше повышать проценты
На завершающейся неделе в фокусе экономических новостей были инфляция и исходящие из нее решения центробанков о повышении процентных ставок. Если начать с инфляции, то, судя по свежим цифрам, средний уровень цен в государствах еврозоны вырос по сравнению с январем прошлого года на 8,5%. Зато по сравнению с декабрем прошлого года индекс потребительских цен даже немного снизился - на 0,4%.
Замедлению инфляции способствовали в первую очередь более низкие, нежели раньше, цены на энергию. Если в декабре энергия была дороже по сравнению с предыдущим годом в среднем на 25%, то в январе разница в цене с предыдущим годом составила уже 17%. Однако европейских потребителей по-прежнему волнуют дороговизна продуктов, цена на которые за год выросла на 14%.
Хотя инфляция вроде бы проявила первые признаки снижения, экономических аналитиков это маленькое снижение не убеждает. А именно: базовая инфляция, то есть изменение индекса потребительских цен, оставалась без учета волатильных энергии и продуктов питания на том же уровне, что и в декабре - 5,2%. Такой высокой базовой инфляции в еврозоне никогда раньше не отмечали, а это значит, что в экономике сохраняется сильное давление в сторону повышения цен.
Инфляция в Эстонии по-прежнему очень быстрая
Если средняя инфляция в еврозоне составила в январе 8,5%, то в Эстонии цены росли в два раза быстрее - 18,8%. Столь стремительный рост цен несколько неожиданный, ведь в декабре он ограничился показателем 17,6%.
Более точные данные о формировании индекса потребительских цен будут скоро опубликованы, но можно предположить, что по крайней мере частично за этим может стоять также изменение весов индекса потребительских цен. А именно: индекс потребительских цен состоит ведь из всевозможных товаров и услуг, покупаемых домохозяйствами.
Так как в прошлом году быстрее всего росли цены на энергию и продукты питания, то увеличилась также доля этих расходов в средней потребительской корзине. В то же время цена электроэнергии на бирже "Nord Pool" была в январе на 30% ниже прошлогоднего, а цена природного газа на Амстердамской бирже TTF - на 13%. Даже если более низкая цена удержится, потребуется время, чтобы позитивное изменение цены дошло до потребителей через центральное отопление и фиксированные пакеты электроэнергии и газа.
"Если средняя инфляция в еврозоне составила в январе 8,5%, то в Эстонии цены росли в два раза быстрее - 18,8%".
МИХКЕЛЬ НЕСТОР, экономический аналитик SEB
На ценовое давление влияет также довольно благоприятная экономическая конъюнктура. Хотя рост розничной торговли замедлился, спрос по-прежнему велик. Забитые в выходные автомобилями парковки возле торговых центров и заполненные людьми рестораны свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда остается хорошей. В таких условиях предприятиям нетрудно также повышать цены.
Энергия может вновь подорожать
Ключевым игроком при формировании уровня инфляции в последующие месяцы станет энергия. В общем аналитики склонны считать, что нынешний уровень цен, скорее, низкий и в дальнейшем важнейшие энергоносители - такие как нефть и природный газ - могут подорожать. Что касается природного газа, то, несмотря на отсутствие российского газа, цена газа на Амстердамской бирже упала ниже 60 евро за MWh. Это вызвано быстрым притоком сжиженного природного газа в Европу, уменьшением потребления и более теплой, чем ожидалось, зимой.
Парадоксальным образом низкая цена заставляет прекратить прежние преобразования, побуждая потребителей снова начать покупать газ. Если не будет каких-то неожиданных событий, то цена природного газа вряд ли снова будет сильно скакать. По прогнозу SEB, средняя цена природного газа составит в этом году 85 евро за MWh.
В последнее время подешевела также нефть, которой торговали по цене чуть больше 80 долларов за баррель. До сих пор цену нефти поддерживали на низком уровне строгие ковидные ограничения в Китае и страх перед глобальным экономическим спадом. На сегодня эти факторы, однако, меняются, так как в экономических прогнозах звучат все более оптимистичные нотки, да и Китай выбрал новое направление в борьбе с коронавирусом. Поэтому цена нефти начинает расти и достигнет, по прогнозу SEB, к середине 2023 года среднего уровня в 110 долларов за баррель.
Центробанки продолжат повышение процентных ставок
Поскольку пока признаки снижения инфляции были неубедительными, центробанкам не остается ничего другого, как продолжить повышение процентных ставок. На завершающейся неделе это сделали также два ведущих центробанка - Федеральная резервная система США и Европейский центробанк: первая увеличила главную процентную ставку на 0,25%, второй - на 0,5%.
Для рынков эти решения, конечно, не стали сюрпризом, ведь центробанки уже раньше довольно четко говорили о своих планах. Причем Европейский центробанк на нынешней встрече подтвердил, что они будут идти прежним курсом и следующее повышение процентной ставки на 0,5% ожидается уже в марте.
В соответствии с прогнозом SEB, это повышение станет последним настолько крупным, и на майской встрече представителей центробанков ограничатся повышением процентной ставки на 0,25%. Таким образом, процентная ставка центробанка по вкладам составит 3,25% , что лучше всего прогнозирует также важнейшую для потребителя ставку Еврибора.
Вероятно, это станет точкой, на которой центробанк остановится, ведь наряду с подавлением инфляции важно иметь в виду, как бы не задушить полностью экономику Европы.