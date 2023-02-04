1 февраля в 10.06 спасателям поступил вызов в поселок Ийзаку Алутагузеской волости, где на перекрестке шоссе Йыхви - Тарту произошло столкновение двух транспортных средств.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасателей вызвали на две аварии
1 февраля 2023 г.
Спасателей вызвали на две аварии
В аварии никто не пострадал. Спасатели расчистили шоссе и помогли убрать с дороги один пострадавший автомобиль.
1 февраля в 16.55 спасатели потребовались в деревне Сахаргу Алутагузеской волости, где из-за скользкой дороги съехал в кювет и перевернулся набок грузовик с древесной щепой. На дорогу пролилось гидромасло. Спасатели очистили дорогу. Сотрудники скорой помощи осмотрели водителя, с ним было все в порядке.
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