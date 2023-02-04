В Йыхви появится еще одна должность чиновника

До сих пор сферу спорта и культуры курировал чиновник, в задачу которого также входила координация образования. "Однако образование - это такая большая сфера, и с учетом предстоящих изменений в связи с переходом на эстоноязычное обучение работы будет еще больше, поэтому одному человеку не по силам заниматься еще и спортом и культурой", - сказала помощник старейшины Йыхвиской волости Ингрид Спитц.