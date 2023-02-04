Йыхвиское волостное управление ищет на конкурсной основе сотрудника на должность советника по культуре и спорту, которой ранее в волостном управлении не было.
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В Йыхви появится еще одна должность чиновника
В Йыхви появится еще одна должность чиновника
До сих пор сферу спорта и культуры курировал чиновник, в задачу которого также входила координация образования. "Однако образование - это такая большая сфера, и с учетом предстоящих изменений в связи с переходом на эстоноязычное обучение работы будет еще больше, поэтому одному человеку не по силам заниматься еще и спортом и культурой", - сказала помощник старейшины Йыхвиской волости Ингрид Спитц.
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