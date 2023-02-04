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В Йыхви появится еще одна должность чиновника

Северное побережье
В Йыхви появится еще одна должность чиновника
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По словам Ингрид Спитц, основная сфера деятельности нового советника по культуре и спорту будет в большей степени связана со спортом.
По словам Ингрид Спитц, основная сфера деятельности нового советника по культуре и спорту будет в большей степени связана со спортом. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиское волостное управление ищет на конкурсной основе сотрудника на должность советника по культуре и спорту, которой ранее в волостном управлении не было.

До сих пор сферу спорта и культуры курировал чиновник, в задачу которого также входила координация образования. "Однако образование - это такая большая сфера, и с учетом предстоящих изменений в связи с переходом на эстоноязычное обучение работы будет еще больше, поэтому одному человеку не по силам заниматься еще и спортом и культурой", - сказала помощник старейшины Йыхвиской волости Ингрид Спитц.

По ее словам, почти во всех сравнимых по размеру с Йыхви самоуправлениях есть чиновник, который занимается образованием, а спорт и культура являются сферой деятельности отдельного работника.

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