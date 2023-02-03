Член Кохтла-Ярвеского горсобрания центрист Сергей Лопин спрашивает в запросе, отправленном председателю горсобрания Хендрику Агуру и мэру Вирве Линдер, каким образом городские власти были оповещены о том, что военный музей увезет советский памятник, стоявший на улице Пионеэри в Кохтла-Ярве.
Центрист Сергей Лопин сделал запрос о кохтла-ярвеском красном памятнике
Центрист Сергей Лопин сделал запрос о кохтла-ярвеском красном памятнике
Он спрашивает также, сколько денег город потратил на этот памятник и когда на братской могиле установят также доску с именами павших.
До этого такой же запрос сделал Владимир Чужас из фракции социал-демократов.
12 января военный музей увез из публичных мест Ида-Вирумаа шесть советских военных памятников и могильных знаков.