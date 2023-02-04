ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Избиратель, у тебя остался месяц на вопросы

Часто обычным делом было насмехаться над Рийгикогу, обвинять депутатов в их страсти к наживе, в глупости, лени и бог знает еще в каких грехах. Но как часто сами эти насмехающиеся понимают, что таким образом они смеются над всем народом, частью которого они и сами являются. Рийгикогу - народное представительство, и там есть люди разного происхождения, способностей, понятий и образования, как и в остальном обществе.

Никто не должен недооценивать значение парламента в нашей стране (что не означает, что к деятельности депутатов нельзя относиться критически), ведь от результатов этих выборов напрямую зависит, каким будет следующее правительство нашей страны.

В Ида-Вирумаа конкуренция на этот раз жестче уже потому, что вместо прежних семи мест в парламенте нынче в игре шесть - это повышает цену мандата.

По сравнению с предыдущими выборами темы, которые стоят особенно остро на повестке дня и ответы на которые наверняка ждет широкий электорат, тоже другие. В этом столетии в Эстонии не было выборов в то время, когда в Европе идет большая война. Конечно, ее эхо доходит и до нас, несмотря на то, что фронт кажется далеким от нас. Исходя из этого кажется, что одна из немногих тем, по которой все политические силы единодушны, - то, что в обороноспособность Эстонии необходимо инвестировать больше, чем раньше. Впервые речь идет и о более широком внимании к защите населения.

Ключевыми словами этих выборов также являются будущее энергетики и переход на эстоноязычное обучение. Обе темы особенно важны для Ида-Вирумаа, и здесь хотелось бы услышать от политиков более конкретные планы. Мы понимаем, что это непросто, но общие разговоры о повышении качества образования или необходимости зеленого поворота неубедительны. Конечно, в условиях нынешнего кризиса есть немало проблем и во всех других сферах.