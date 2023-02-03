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В ДТП в Йыхви пострадали три человека

Северное побережье
В ДТП в Йыхви пострадали три человека
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Машина скорой помощи.
Машина скорой помощи. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В четверг в результате столкновения двух автомобилей в волости Йыхви пострадали три человека, сообщает портал rus.err.ee.

ДТП произошло в 18:35 на 165-м километре шоссе Таллинн-Нарва, сообщила в пятницу пресс-служба полиции.

По ее данным, 24-летний мужчина на своем BMW 530D, совершая левый поворот, столкнулся с ехавшей навстречу автомашиной Volkswagen Multivan под управлением 58-летнего мужчины.

Водитель Volkswagen и 26-летняя пассажирка, а также ехавшая в BMW 22-летняя женщина были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу.

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