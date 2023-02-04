Предыдущий мэр Кохтла-Ярве приступил к работе помощником старейшины волости Рапла

В Раплаской волости с населением более 18000 человек Наэль работает одним из трех помощников старейшины. Его сфера деятельности - хозяйственные вопросы и планировки. Среди прочих ему подчиняются специалисты по строительству, землеустройству, волостной архитектор, волостной садовник, специалист по закупкам, специалист по дорогам и ряд других должностных лиц.

Наэль рассказал, что после увольнения с поста мэра Кохтла-Ярве он участвовал в нескольких конкурсах при поиске новой работы и был выбран в Рапла. "Работа интересная, отчасти похожая на то, что я делал в последние годы, - сказал Наэль, который до избрания мэром Кохтла-Ярве в конце 2021 года также был помощником старейшины волости Йыхви. - Рабочая атмосфера приятная, коллеги дружелюбные".