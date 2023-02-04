Тоомас Наэль, снятый с поста мэра Кохтла-Ярве в конце октября прошлого года, в январе занял должность помощника старейшины волости Рапла.
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Предыдущий мэр Кохтла-Ярве приступил к работе помощником старейшины волости Рапла
Предыдущий мэр Кохтла-Ярве приступил к работе помощником старейшины волости Рапла
В Раплаской волости с населением более 18000 человек Наэль работает одним из трех помощников старейшины. Его сфера деятельности - хозяйственные вопросы и планировки. Среди прочих ему подчиняются специалисты по строительству, землеустройству, волостной архитектор, волостной садовник, специалист по закупкам, специалист по дорогам и ряд других должностных лиц.