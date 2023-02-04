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Предыдущий мэр Кохтла-Ярве приступил к работе помощником старейшины волости Рапла

Эрик Гамзеев
, журналист
Предыдущий мэр Кохтла-Ярве приступил к работе помощником старейшины волости Рапла
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Тоомас Наэль, который до конца октября был мэром Кохтла-Ярве, с 9 января является помощником старейшины волости Рапла.
Тоомас Наэль, который до конца октября был мэром Кохтла-Ярве, с 9 января является помощником старейшины волости Рапла. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тоомас Наэль, снятый с поста мэра Кохтла-Ярве в конце октября прошлого года, в январе занял должность помощника старейшины волости Рапла.

В Раплаской волости с населением более 18000 человек Наэль работает одним из трех помощников старейшины. Его сфера деятельности - хозяйственные вопросы и планировки. Среди прочих ему подчиняются специалисты по строительству, землеустройству, волостной архитектор, волостной садовник, специалист по закупкам, специалист по дорогам и ряд других должностных лиц.

Наэль рассказал, что после увольнения с поста мэра Кохтла-Ярве он участвовал в нескольких конкурсах при поиске новой работы и был выбран в Рапла. "Работа интересная, отчасти похожая на то, что я делал в последние годы, - сказал Наэль, который до избрания мэром Кохтла-Ярве в конце 2021 года также был помощником старейшины волости Йыхви. - Рабочая атмосфера приятная, коллеги дружелюбные".

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