Ограничение на ввоз российского топлива стало еще строже

- Топливо, используемое для механических транспортных средств, тоже входит в список запрещенных товаров. На сегодняшний день примерно у 80 процентов легковых автомобилей при первом пересечении границы с Эстонией имеется 10-литровая канистра с топливом, помимо стандартного заправленного топливного бака в машине, - рассказала Тинкус в конце предыдущей недели.

Житель Европейского союза, исходя из правовых актов, вправе купить топливо в России в случае, если оно необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию Европейского союза. Это значит, по словам Тинкус, можно ввозить в Евросоюз топливо, которое находится в стандартном топливном баке транспортного средства и предназначено для использования в нем же. "В Европейский союз запрещается ввозить топливо в канистре, которое было куплено в России, поскольку такой ввоз не соответствует основной цели, то есть завершению поездки", - подчеркнула Тинкус, обращая внимание на то, что запрет на ввоз товаров в канистрах при въезде из России действует одинаково во всех государствах Балтии и в Финляндии.