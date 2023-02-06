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Ограничение на ввоз российского топлива стало еще строже

Северное побережье
Ограничение на ввоз российского топлива стало еще строже
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Въезд в Эстонию через Нарвский шоссейный погранпункт.
Въезд в Эстонию через Нарвский шоссейный погранпункт. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Завершился переходный период санкций в отношении нефтепродуктов из Российской Федерации: с понедельника, 6 февраля, окончательно запрещены закупка и ввоз российских нефтепродуктов в Европейский союз. Бензин и дизель теперь могут приехать из России только в баке машины - и никаких дополнительных канистр.

Нефтепродукты из России запрещено с 6 февраля покупать, ввозить и передавать, как сообщила в Налогово-таможенном департаменте руководитель службы по запретам и ограничениям Пирет Тинкус.

- Топливо, используемое для механических транспортных средств, тоже входит в список запрещенных товаров. На сегодняшний день примерно у 80 процентов легковых автомобилей при первом пересечении границы с Эстонией имеется 10-литровая канистра с топливом, помимо стандартного заправленного топливного бака в машине, - рассказала Тинкус в конце предыдущей недели.

Житель Европейского союза, исходя из правовых актов, вправе купить топливо в России в случае, если оно необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию Европейского союза. Это значит, по словам Тинкус, можно ввозить в Евросоюз топливо, которое находится в стандартном топливном баке транспортного средства и предназначено для использования в нем же. "В Европейский союз запрещается ввозить топливо в канистре, которое было куплено в России, поскольку такой ввоз не соответствует основной цели, то есть завершению поездки", - подчеркнула Тинкус, обращая внимание на то, что запрет на ввоз товаров в канистрах при въезде из России действует одинаково во всех государствах Балтии и в Финляндии.

Нарушением санкции считается сливание топлива из транспортного средства после пересечения границы и его передача за плату или бесплатно. Топливо разрешается сливать только в целях ремонта транспортного средства, если оно позже заливается обратно в бак машины.

Налогово-таможенный департамент приводит возможный пример: житель Эстонии едет в Россию, заправляет там полный бак автомобиля и 10-литровую канистру, причем, он не был в России последние полгода. Ему разрешается по возвращении ввезти беспошлинно топливо в топливном баке автомобиля, но ввоз топлива в канистре теперь запрещен. Человек может отвезти обратно запрещенный товар или отказаться от него в пользу государства - этот товар подлежит уничтожению.

Второй пример: житель Эстонии едет в Россию, заправляет там полный бак автомобиля и еще 10-литровую канистру. Он посещает Россию регулярно каждый месяц, то есть он был там за предыдущие шесть месяцев не менее трех раз, а за последний месяц это уже второй визит. Ему разрешается по возвращении из России ввезти топливо в топливном баке автомобиля, которое будет облагаться налогом в пограничном пункте. Ввоз же топлива в канистре запрещен: канистру с топливом можно отвезти обратно или отказаться от топлива в пользу государства - этот товар подлежит уничтожению.

Ключевые слова
Эстония
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