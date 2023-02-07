Девизом прошлой недели могло быть "Огонь по министру культуры!". Шквальный огонь был мощным. И к концу недели привел к ужасающему результату, когда несколько журналистов начали обсуждать, не слишком ли много в Эстонии театров.
Валло Реймаа: Вести с арены выборов
Грустно также констатировать, что легкое беспокойство по поводу массового закрытия библиотек и общественных центров сменяется осторожными подозрениями, что внезапно их может стать слишком много.
К счастью, политики сохраняют благоразумие, за исключением нескольких подстрекателей. Опасность заключается и в том, что в качестве негатива названо чрезвычайно частое присутствие министра в Ида-Вирумаа. В контексте выборов попытка перетряхнуть министра культуры через сито означает, что положение социал-демократов на шахматной доске грозит ухудшиться. Ведь в Ида-Вирумаа ситуация такова, что чем больше будет ослаблен министр культуры, тем труднее соцдемам будет получить мандат в Ида-Вирумаа. А они, безусловно, необходимы для поддержания баланса в Рийгикогу.
Процесс такого же ослабления показывают и сигналы из Кохтла-Ярве: горуправу так и не удается собрать, а цифры сокращения бюджета неутешительны, что грозит замедлить импульс избирательного списка "Isamaa" ("Отечество"). Ведь номер один у них - действующий председатель собрания, а мэр в сознании избирателей тоже отождествляется с "Отечеством" (хотя она и не баллотируется в Рийгикогу). В то же время нельзя исключать, что происходящее будет трактоваться как процесс мученичества для потенциального избирателя "Отечества", и в этом случае может быть даже плюсом.
"Однако для Центристской партии важно, сколько ее избирателей явятся к урнам для голосования и сколько отреагируют сознательно пассивно".
ВАЛЛО РЕЙМАА, председатель Йыхвиского волостного собрания, беспартийный
В то же время председатель EKRE Хельме-младший выступает с антиукраинскими запугиваниями (которые сам тут же пытается смягчить), что свидетельствует об очень сознательной работе по отношению к определенной группе избирателей. Все это очень созвучно тому, что звучало из его уст этим летом на фестивале мнений в Пайде. Если выражаться в стиле циничного социолога Андруса Сааре, это может быть даже выгодно на выборах. Но вряд ли это повлияет на результат избирательного списка EKRE в Ида-Вирумаа.
Положение Центристской партии на прошлой неделе немного улучшилось, поскольку небольшие проблемы двух конкурирующих списков сразу увеличивают шансы Центристской партии на получение третьего мандата. Этому также способствует тенденция к небольшому росту общей популярности партии. Однако для Центристской партии важно, сколько ее избирателей явятся к урнам для голосования и сколько отреагируют сознательно пассивно.
Прошедшая неделя принесла некоторое облегчение Баруто (настоящее имя Кайдо Хёэвельсон), ведь Яна Тоом довольно четко заявила, что предпочитает остаться в Европарламенте. Однако если эта новость проникнет слишком глубоко в сознание избирателя, она может в конечном итоге повредить результатам выборов Центральной партии.
Что касается остальных избирательных списков, то оперативных вестей, влияющих на ситуацию, не поступало.