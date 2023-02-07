Валло Реймаа: Вести с арены выборов

Грустно также констатировать, что легкое беспокойство по поводу массового закрытия библиотек и общественных центров сменяется осторожными подозрениями, что внезапно их может стать слишком много.

К счастью, политики сохраняют благоразумие, за исключением нескольких подстрекателей. Опасность заключается и в том, что в качестве негатива названо чрезвычайно частое присутствие министра в Ида-Вирумаа. В контексте выборов попытка перетряхнуть министра культуры через сито означает, что положение социал-демократов на шахматной доске грозит ухудшиться. Ведь в Ида-Вирумаа ситуация такова, что чем больше будет ослаблен министр культуры, тем труднее соцдемам будет получить мандат в Ида-Вирумаа. А они, безусловно, необходимы для поддержания баланса в Рийгикогу.

Процесс такого же ослабления показывают и сигналы из Кохтла-Ярве: горуправу так и не удается собрать, а цифры сокращения бюджета неутешительны, что грозит замедлить импульс избирательного списка "Isamaa" ("Отечество"). Ведь номер один у них - действующий председатель собрания, а мэр в сознании избирателей тоже отождествляется с "Отечеством" (хотя она и не баллотируется в Рийгикогу). В то же время нельзя исключать, что происходящее будет трактоваться как процесс мученичества для потенциального избирателя "Отечества", и в этом случае может быть даже плюсом.

"Однако для Центристской партии важно, сколько ее избирателей явятся к урнам для голосования и сколько отреагируют сознательно пассивно". ВАЛЛО РЕЙМАА, председатель Йыхвиского волостного собрания, беспартийный