ВИДЕО ⟩ Открытие нового спортклуба вызвало живой интерес

Как говорит само название, двери клуба будут открыты круглосуточно. Это может показаться непривычным, однако, по словам создателя клуба - известного силача Андруса Муруметса, все 13 тренажерных залов, открытых до йыхвиского, действительно посещались людьми в любое время. "Сегодня многим работникам приходится адаптировать свое рабочее время к находящимся в других часовых поясах партнерам, так что тренироваться они могут только глубокой ночью", - отметил Муруметс.