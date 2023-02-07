Агентство окружающей среды рекомендует, что делать, если вы случайно подошли слишком близко к медвежьей берлоге в лесу.
Агентство окружающей среды: не тревожьте спящего медведя
У медведей нет предпочтительных мест в лесу, поэтому невозможно избежать случайных встреч в местах их зимовки. Чтобы разбуженная медведица, убегая, не оставляла медвежат в берлоге слишком долго, человек, нашедший берлогу, должен как можно скорее от нее отойти.
Заведующий отделом охоты и водной жизни Департамента окружающей среды Аймар Ракко рассказал, что медведи зимуют в Эстонии с ноября до конца марта, а берлоги они могут устраивать в сопках, редком ольшанике и старом девственном лесу.
- Обычно медведь ломает ветки и более мелкие деревья перед берлогой, тем самым сигнализируя сородичам и другим любопытным, что место занято и разумнее держаться от него подальше. Но эти подсказки не всегда есть, или люди могут просто их не заметить, - сказал он.
В то же время как медведи-самцы обычно находят новое место для сна после пробуждения, медведицы обычно убегают в одиночку, оставляя медвежат в берлоге. До конца марта, к сожалению, эти детеныши еще не в состоянии ходить с матерью. Однако мать может забрать детенышей и после того, как опасность минует, если человек не приступит к исследованию берлоги и ретируется оттуда как можно скорее.
Что делать, если вы нашли берлогу медведя?
- Не приступайте к ее исследованию.
- Немедленно возвращайтесь тем же путем, которым пришли.
- Позвоните по номеру 1247 и сообщите, что нашли место зимовки медведя, и как можно точнее укажите его местонахождение.
- Не сообщайте местоположение в социальных сетях, так как это может привлечь нежелательных посетителей.
- Охота и рубка леса вблизи берлоги должны быть немедленно прекращены.
Агентство окружающей среды берет место зимовки медведя под охрану, до 15 апреля в радиусе 300 метров от него запрещены охота и рубка леса.