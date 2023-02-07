Рийна Солман: бездействие властей Кохтла-Ярве ведет к глубокому финансовому кризису

Местная власть осуществляется местным собранием и управлением. Для того чтобы местное самоуправление могло выполнять свои задачи, вытекающие из закона, то есть организовывать и управлять местной жизнью самостоятельно на основании законов, исходя из законных потребностей и интересов жителей волости или города и с учетом особенностей развития волости или города (§ 2 ч. 1 Закона об организации местного самоуправления), оно должно иметь действующую исполнительную власть, т.е. горуправление. Законодатель увязал дееспособность горсобрания с возможностью в течение четырех месяцев сформировать новое горуправление, сменить старое, которому не доверяют, и принять городской бюджет в течение трех месяцев с начала финансового года (§52 ч. 1, п. 1 и 4).

Это должно быть в интересах каждого депутата городского собрания, чтобы развитие города не страдало из-за кризиса власти, чтобы не пренебрегали заботой о жителях родного города, а городской бюджет принимался в нужные сроки.

"Это должно быть в интересах каждого депутата городского собрания, чтобы развитие города не страдало из-за кризиса власти". РИЙНА СОЛМАН, министр государственного управления