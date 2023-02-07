Как министр государственного управления я с тревогой следила за развитием событий в местных самоуправлениях в связи с напряженным финансовым положением. То же самое относится и к городу Кохтла-Ярве. Помимо тяжелого финансового положения, мне также известно о кризисе управления в Кохтла-Ярве.
Рийна Солман: бездействие властей Кохтла-Ярве ведет к глубокому финансовому кризису
Местная власть осуществляется местным собранием и управлением. Для того чтобы местное самоуправление могло выполнять свои задачи, вытекающие из закона, то есть организовывать и управлять местной жизнью самостоятельно на основании законов, исходя из законных потребностей и интересов жителей волости или города и с учетом особенностей развития волости или города (§ 2 ч. 1 Закона об организации местного самоуправления), оно должно иметь действующую исполнительную власть, т.е. горуправление. Законодатель увязал дееспособность горсобрания с возможностью в течение четырех месяцев сформировать новое горуправление, сменить старое, которому не доверяют, и принять городской бюджет в течение трех месяцев с начала финансового года (§52 ч. 1, п. 1 и 4).
Это должно быть в интересах каждого депутата городского собрания, чтобы развитие города не страдало из-за кризиса власти, чтобы не пренебрегали заботой о жителях родного города, а городской бюджет принимался в нужные сроки.
"Это должно быть в интересах каждого депутата городского собрания, чтобы развитие города не страдало из-за кризиса власти".
РИЙНА СОЛМАН, министр государственного управления
Поэтому я хотела бы обратить внимание на последствия, если городское собрание Кохтла-Ярве не утвердит новое горуправление и не примет в установленный срок городской бюджет. А именно, если новое городское управление не будет утверждено до конца февраля, действующий состав собрания будет распущен, т.е. через четыре месяца вотума недоверия горуправлению полномочия всех членов собрания автоматически считаются досрочно истекшими, и на смену придут замещающие депутаты в соответствии с § 52 ч. 2 (недееспособность собрания).
Городскому бюджету, который должен быть принят не позднее конца марта, никак не на пользу такой вакуум власти. Хочу обратить ваше внимание на то, что если собрание не примет городской бюджет до конца марта, то существующий состав собрания также будет распущен.
Однако это означает, что необходимые решения могут долго не приниматься, что, в свою очередь, может угрожать платежеспособности города.
Таким образом, бездействие и проволочки с принятием городского бюджета могут привести к ситуации, когда из-за совокупного воздействия несвоевременно принятых решений и изменений в экономической среде город может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.
Поэтому я прошу вас предпринять необходимые юридические шаги для разрешения кризиса управления городом Кохтла-Ярве и принять бюджет, чтобы город мог ответственно выполнять свои обязательства перед обществом и населением Кохтла-Ярве, чтобы работа органов местного самоуправления шла бесперебойно.