СПАСАТЕЛИ ⟩ Датчик предупредил об опасном угарном газе

Прибывшие спасатели обнаружили, что жилец дома слишком рано закрыл заслонку печи. Хотя сам жилец этого не ощутил, измерительный прибор спасателей показал высокую концентрацию угарного газа.

Спасатели помогли проветрить помещения.

Подгоревшая еда подняла спасателей на ноги

Вечером 3 февраля в центр тревоги поступило сообщение о том, что из окна многоквартирного дома на улице Туру в Нарве идет дым. Жилец квартиры не пожелал сразу открыть дверь спасателям. Однако после сильного стука все же открыл.

В квартире было легкое задымление и ощущался запах гари, причиной чего стало пригорание пищи, которое к приезду спасателей было устранено.

В квартире не было обязательного дымового датчика.