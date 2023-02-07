Вечером 4 февраля из дома на улице Пуйсту в поселке Сонда Люганузеской волости поступило сообщение о сработавшем датчике угарного газа.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Датчик предупредил об опасном угарном газе
Прибывшие спасатели обнаружили, что жилец дома слишком рано закрыл заслонку печи. Хотя сам жилец этого не ощутил, измерительный прибор спасателей показал высокую концентрацию угарного газа.
Спасатели помогли проветрить помещения.
Подгоревшая еда подняла спасателей на ноги
Вечером 3 февраля в центр тревоги поступило сообщение о том, что из окна многоквартирного дома на улице Туру в Нарве идет дым. Жилец квартиры не пожелал сразу открыть дверь спасателям. Однако после сильного стука все же открыл.
В квартире было легкое задымление и ощущался запах гари, причиной чего стало пригорание пищи, которое к приезду спасателей было устранено.
В квартире не было обязательного дымового датчика.
Спасатели предупреждают
Угарный газ - это невидимый и не имеющий запаха, но чрезвычайно ядовитый газ, который можно обнаружить в воздухе только с помощью датчика угарного газа. Датчик угарного газа обязателен во всех домах с газовой системой отопления и системой отопления на твердом топливе.