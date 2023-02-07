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УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ⟩ Закрытые спортплощадки в Кохтла-Ярве откроются для всех, а на улицах появятся фонари, производящие энергию

Ирина Кивисельг
, журналист
Закрытые спортплощадки в Кохтла-Ярве откроются для всех, а на улицах появятся фонари, производящие энергию
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Если стадион при Кохтла-Ярвеской основной школе подключат к веб-платформе, то такого замка больше не потребуется и заниматься спортом здесь сможет больше горожан.
Если стадион при Кохтла-Ярвеской основной школе подключат к веб-платформе, то такого замка больше не потребуется и заниматься спортом здесь сможет больше горожан. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве завершился второй конкурс инноваций, победителями которого стали две технологические компании - ТОО "Spin Invest" и ТОО "Solintel". В результате внедрения их пилотных проектов уже в этом году станет удобнее пользоваться спортивными площадками, а в Ахтме установят эффективные уличные фонари.

Инновационный фонд умного города был создан научным парком "Технопол" в сотрудничестве с Таллинном и Кохтла-Ярве в 2020 году. Цель - при поддержке самоуправления дать возможность протестировать смелые инновационные идеи в городской среде, сделав ее удобнее, экологичнее и безопаснее. Призовой фонд нынешнего конкурса - 20 тысяч евро.

Куратор конкурса от "Технопола" Ольга Курдовская сказала, что поступило семь предложений.

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