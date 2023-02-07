УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ⟩ Закрытые спортплощадки в Кохтла-Ярве откроются для всех, а на улицах появятся фонари, производящие энергию

Если стадион при Кохтла-Ярвеской основной школе подключат к веб-платформе, то такого замка больше не потребуется и заниматься спортом здесь сможет больше горожан.

В Кохтла-Ярве завершился второй конкурс инноваций, победителями которого стали две технологические компании - ТОО "Spin Invest" и ТОО "Solintel". В результате внедрения их пилотных проектов уже в этом году станет удобнее пользоваться спортивными площадками, а в Ахтме установят эффективные уличные фонари.