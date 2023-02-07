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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему люди все больше ездят на поездах?

Северное побережье
Почему люди все больше ездят на поездах?
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Ронни Конго.
Ронни Конго. Фото: Elron

В январе на поездах "Elron" было совершено 578000 поездок, что на 23% больше прошлогоднего. Самые хорошие результаты показывают тартуская, нарвская и вильяндиская экспресс-линии. В поездах, курсирующих на линии Таллинн - Нарва, в прошлом году пассажиров было на треть больше, чем годом раньше, то есть 600000.

Руководитель "Elron" по продажам РОННИ КОНГО:

- Наряду с экологичностью и надежностью клиенты "Elron" высоко ценят быстроту передвижения на поезде. Понятно, что лучше всего этой цели служат именно экспресс-линии.

В Нарву теперь можно поехать в любой день недели, пять раз в день. Более удобными, чем раньше, стали также пересадки в Тапа при поездках из Нарвы в Тарту и обратно. Эти аспекты очень важны для многих пассажиров, и мы уже видим, что изменения отразились также на росте числа поездок.

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