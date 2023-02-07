ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему люди все больше ездят на поездах?

В Нарву теперь можно поехать в любой день недели, пять раз в день. Более удобными, чем раньше, стали также пересадки в Тапа при поездках из Нарвы в Тарту и обратно. Эти аспекты очень важны для многих пассажиров, и мы уже видим, что изменения отразились также на росте числа поездок.