В январе на поездах "Elron" было совершено 578000 поездок, что на 23% больше прошлогоднего. Самые хорошие результаты показывают тартуская, нарвская и вильяндиская экспресс-линии. В поездах, курсирующих на линии Таллинн - Нарва, в прошлом году пассажиров было на треть больше, чем годом раньше, то есть 600000.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему люди все больше ездят на поездах?
Почему люди все больше ездят на поездах?
Руководитель "Elron" по продажам РОННИ КОНГО:
- Наряду с экологичностью и надежностью клиенты "Elron" высоко ценят быстроту передвижения на поезде. Понятно, что лучше всего этой цели служат именно экспресс-линии.
В Нарву теперь можно поехать в любой день недели, пять раз в день. Более удобными, чем раньше, стали также пересадки в Тапа при поездках из Нарвы в Тарту и обратно. Эти аспекты очень важны для многих пассажиров, и мы уже видим, что изменения отразились также на росте числа поездок.
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