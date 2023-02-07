ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Война в Украине изменила отношение к усилению обороноспособности

Государство также взяло на себя расширение полигона Сиргала, но протестов со стороны жителей пока не поступало. Да, в районе расширения и не будет никаких домовладений, но поселки Сиргала и Вийвиконна достаточно близко, а с учетом того, что там постоянно проживает более 80 человек (а летом еще больше), шум от полигона может значительно беспокоить людей.

Темы, связанные с обороноспособностью страны, в последний год стали более актуальными из-за войны в Украине, и люди, возможно, стали больше понимать, почему, например, в Ида-Вирумаа сложно построить ветряные или солнечные электростанции. Если раньше это могло казаться разглагольствованием Минобороны, то теперь аргументы ведомства более убедительны. Энергетическая безопасность не может быть обеспечена за счет безопасности военной. На фоне войны легче объяснить людям важность повышения обороноспособности страны, ведь если более года назад военная угроза казалась маловероятной, то 24 февраля прошлого года убедило всех, что все возможно и нам надо быть готовыми ко всему.