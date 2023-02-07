Теперь, наверное, каждый человек в Эстонии знает, что это за место Нурсипалу. В последние недели в новостях упоминается расширяемый в Вырумаа учебный полигон Сил обороны. Жители там этому сопротивляются, а ведущие политики страны пытаются объяснить необходимость расширения. В случае с Нурсипалу было даже предложено вместо этого расширить полигон Сиргала, где в районе бывшего карьера нет домов и никого не нужно выселять.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Война в Украине изменила отношение к усилению обороноспособности
Государство также взяло на себя расширение полигона Сиргала, но протестов со стороны жителей пока не поступало. Да, в районе расширения и не будет никаких домовладений, но поселки Сиргала и Вийвиконна достаточно близко, а с учетом того, что там постоянно проживает более 80 человек (а летом еще больше), шум от полигона может значительно беспокоить людей.
Однако по сравнению с прошлым возросла убежденность общества в необходимости укрепления обороноспособности.
Темы, связанные с обороноспособностью страны, в последний год стали более актуальными из-за войны в Украине, и люди, возможно, стали больше понимать, почему, например, в Ида-Вирумаа сложно построить ветряные или солнечные электростанции. Если раньше это могло казаться разглагольствованием Минобороны, то теперь аргументы ведомства более убедительны. Энергетическая безопасность не может быть обеспечена за счет безопасности военной. На фоне войны легче объяснить людям важность повышения обороноспособности страны, ведь если более года назад военная угроза казалась маловероятной, то 24 февраля прошлого года убедило всех, что все возможно и нам надо быть готовыми ко всему.