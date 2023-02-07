Госсуд обратил в опубликованном в понедельник решении внимание на то, что в Эстонии много самоуправлений, где не обеспечивается место в детсаду всем детям, и государство и самоуправления должны совместно найти решение этой проблемы.
Госсуд: самоуправление должно обеспечивать место в детсаду всем детям
Коллегия конституционного надзора Госсуда отметила, что Закон о дошкольных детских учреждениях возлагает на местное самоуправление четкое обязательство обеспечивать для проживающих там детей в возрасте от полутора до семи лет по желанию родителей возможность посещать детсад. Несмотря на это, у многих самоуправлений возникают проблемы с выполнением закона.
Коллегия указала на проведенный Министерством образования и науки опрос, в соответствии с которым в 2020 году в 33 волостях и городах в общей сложности 2141 ребенок не получил место в детсаду или детский присмотр к тому времени, которое желали родители. Нынешнее судебное дело уже третье, когда Госсуд повторяет точку зрения, что у самоуправления нет права отказывать в предоставлении места в детсаду.
Госсуд подчеркнул, что за доступность детсадовского образования государство и местные самоуправления отвечают совместно - на обоих ложится обязанность находить системное решение проблемы, которое не оставляло бы детей без детсадовского образования, а их родителей без возможности совмещать трудовую и семейную жизнь. В государстве нельзя допускать ситуацию, когда доступность публичных услуг во многом зависит от того, в какой мере самоуправление по месту жительства или местоположению человека решит выполнить возложенные законом обязательства.
Дошедшее до Госсуда судебное дело началось с жалобы родителей. Родители сразу после рождения ребенка подали в Раэскую волость ходатайство для получения через полтора года места в детсаду. Однако волость сообщила, что свободных мест нет, и поэтому ребенок истцов вынужден был ходить в частное учреждение по присмотру за детьми, где большую часть платы за место покрывала волость.
Родители ребенка подали в административный суд жалобу, желая получить место в волостном детском учреждении и компенсацию крупных расходов, связанных с частным присмотром за ребенком. Административный суд частично удовлетворил иск: назначил компенсацию родителям и инициировал в Госсуде конституционный надзор.
В том же решении Госсуд признал антиконституционной и недействительной фразу постановления Раэского волостного управления, по которой место в детсаду предоставляли ребенку только в случае, если в этот момент имелись свободные места.
Коллегия пояснила, что закон возлагает на самоуправления обязанность обеспечивать всем детям возможность посещать детсад, а при нехватке мест надо создавать их дополнительно в достаточном количестве. Место в детсаду можно заменить услугой детского присмотра только с сознательного и добровольного согласия родителей. А именно, требования к дошкольным детским учреждениям и детскому присмотру значительно различаются: если детсад должен предоставлять детсадовское образование на основании государственной учебной программы, то в учреждении по присмотру за детьми делать это не обязаны.