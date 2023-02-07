Госсуд: самоуправление должно обеспечивать место в детсаду всем детям

Коллегия конституционного надзора Госсуда отметила, что Закон о дошкольных детских учреждениях возлагает на местное самоуправление четкое обязательство обеспечивать для проживающих там детей в возрасте от полутора до семи лет по желанию родителей возможность посещать детсад. Несмотря на это, у многих самоуправлений возникают проблемы с выполнением закона.

Коллегия указала на проведенный Министерством образования и науки опрос, в соответствии с которым в 2020 году в 33 волостях и городах в общей сложности 2141 ребенок не получил место в детсаду или детский присмотр к тому времени, которое желали родители. Нынешнее судебное дело уже третье, когда Госсуд повторяет точку зрения, что у самоуправления нет права отказывать в предоставлении места в детсаду.

Госсуд подчеркнул, что за доступность детсадовского образования государство и местные самоуправления отвечают совместно - на обоих ложится обязанность находить системное решение проблемы, которое не оставляло бы детей без детсадовского образования, а их родителей без возможности совмещать трудовую и семейную жизнь. В государстве нельзя допускать ситуацию, когда доступность публичных услуг во многом зависит от того, в какой мере самоуправление по месту жительства или местоположению человека решит выполнить возложенные законом обязательства.