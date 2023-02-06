Государственные награды от президента получат пять идавирусцев и финский друг уезда

- Что? Я и не слышал! - выпалил генеральный директор расположенного в Силламяэ крупнейшего европейского производителя редкоземельных металлов "NPM Silmet" Райво Васну, когда услышал в понедельник от "Северного побережья" новость о своем награждении.

Имя Васну фигурировало в прошлом году в эстонских новостях в связи с планом "Silmet" построить уже в будущем году в Нарве новый завод по производству магнитов, который создал бы сотни рабочих мест.