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Государственные награды от президента получат пять идавирусцев и финский друг уезда

Эрик Калда
, журналист
Государственные награды от президента получат пять идавирусцев и финский друг уезда
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Генеральный директор расположенного в Силламяэ крупнейшего европейского производителя редкоземельных металлов "NPM Silmet" Райво Васну считает, что знак за заслуги ему вручают в качестве аванса, поскольку завод магнитов еще не построен.
Генеральный директор расположенного в Силламяэ крупнейшего европейского производителя редкоземельных металлов "NPM Silmet" Райво Васну считает, что знак за заслуги ему вручают в качестве аванса, поскольку завод магнитов еще не построен. Фото: Tairo Lutter

В преддверии годовщины Эстонской Республики президент Алар Карис решил наградить государственным знаком отличия пятерых идавирусцев, действующих в разных областях жизни, а также одного финна - друга Ида-Вирумаа, содействующего развитию здешнего туризма.

- Что? Я и не слышал! - выпалил генеральный директор расположенного в Силламяэ крупнейшего европейского производителя редкоземельных металлов "NPM Silmet" Райво Васну, когда услышал в понедельник от "Северного побережья" новость о своем награждении.

Имя Васну фигурировало в прошлом году в эстонских новостях в связи с планом "Silmet" построить уже в будущем году в Нарве новый завод по производству магнитов, который создал бы сотни рабочих мест.

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