В преддверии годовщины Эстонской Республики президент Алар Карис решил наградить государственным знаком отличия пятерых идавирусцев, действующих в разных областях жизни, а также одного финна - друга Ида-Вирумаа, содействующего развитию здешнего туризма.
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Государственные награды от президента получат пять идавирусцев и финский друг уезда
Государственные награды от президента получат пять идавирусцев и финский друг уезда
- Что? Я и не слышал! - выпалил генеральный директор расположенного в Силламяэ крупнейшего европейского производителя редкоземельных металлов "NPM Silmet" Райво Васну, когда услышал в понедельник от "Северного побережья" новость о своем награждении.