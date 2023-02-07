ВИДЕО ⟩ Горсобрание Кохтла-Ярве утвердило горуправу Вирве Линдер, вотум недоверия отозван

Членами горуправления назначены Кайре Йыэ, Ольга Пихлак и Эрик Сечков. Против горуправления Линдер проголосовали пятеро социал-демократов, большинство центристов не голосовали.

Против горуправления Линдер проголосовали пятеро социал-демократов, большинство центристов не голосовали.

Центристская партия также отозвала вотум недоверия, инициированный в отношении Вирве Линдер на предыдущм заседании горсобрания.

Центристская партия сделала тактический ход

Депутат горсобрания центрист Сергей Лопин сказал, что что отказ от голосования и выдвижения вотума недоверия Линдер был тактическим решением, чтобы избежать роспуска нынешнего состава горсобрания, что произошло бы, если бы горуправление до конца февраля не было бы утверждено.

Лопин дал понять, что горуправление Линдер недолго останется у власти, поскольку Центристская партия продолжает переговоры с социал-демократами о формировании новой коалиции, а также с другими депутатами. По его словам, создаваемая коалиция может инициировать вотум недоверия новоизбранному городскому управлению. "Но посмотрим, как новое горуправление справится со своими задачами", - сказал он.

Маре Роозилехт, член избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", выдвинувшая Линдер кандидатом в мэры, заявила перед заседанием, что договоров с другими сторонами об утверждении в должности городского управления не было. Она все же считает, что горуправление будет утверждено сегодня.

Перед голосованием Роозилехт призвала депутатов забыть о прежних разногласиях и поддержать горуправлениео Вирве Линдер, чтобы оно могло быстрее заняться решением бюджетного кризиса и других серьезных проблем, стоящих перед городом. "Мы просто не имеем права на роспуск, - отметила Роозилехт, что если городское управление не будет утверждено до конца февраля, нынешний состав горсобрания должен быть распущен. - Горожане не заслуживают такого беспорядка".

Это уже вторая попытка Вирве Линдер заручиться поддержкой горособрания при формировании горуправы. Первый предложенный ею состав, в который вошли Ити-Янтра Метсамаа, Айвар Лайнъярв и Эвелин Данилов, был отклонен горсобранием 30 января 15 голосами против 9.

Хендрик Агур лишился должности председателя горсобрания

Если на этот раз вотум недоверия Линдер был отменен, председатель горсобрания Хендрик Агур, входящий в "Restart", все же отстранен от должности. За проголосовали 13 депутатов, как соцдемы, так и центристы.

Вести заседание горсобрания продолжил вице-председатель Виктор Андреев, входящий в "Restart".