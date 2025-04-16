Школьные занятия будут начинаться позже

Необходимость изменения Министерство образования объясняет тем, что более позднее начало занятий положительно влияет как на психическое здоровье учащихся, так и на их поведение и учебные результаты.

В то же время владельцам школ с одобрения попечительского совета оставлена возможность варьировать время начала занятий, чтобы сократить ресурсы, необходимые для школьного транспорта, а в более крупных центрах - также для разгрузки часа пик.