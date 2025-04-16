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Школьные занятия будут начинаться позже

Ученики Ахтмеской школы.
Ученики Ахтмеской школы. Фото: Svetlana Kekiševa

В Министерстве образования подготовлен проект постановления, который предусматривает, что​ школьные занятия должны начинаться не раньше девяти часов утра, пишет rus.err.

Необходимость изменения Министерство образования объясняет тем, что более позднее начало занятий положительно влияет как на психическое здоровье учащихся, так и на их поведение и учебные результаты.

В то же время владельцам школ с одобрения попечительского совета оставлена возможность варьировать время начала занятий, чтобы сократить ресурсы, необходимые для школьного транспорта, а в более крупных центрах - также для разгрузки часа пик.

Согласно проекту, постановление вступит в силу 1 сентября этого года.

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