Школьные занятия будут начинаться позже

В Министерстве образования подготовлен проект постановления, который предусматривает, что школьные занятия должны начинаться не раньше девяти часов утра, пишет rus.err.
Необходимость изменения Министерство образования объясняет тем, что более позднее начало занятий положительно влияет как на психическое здоровье учащихся, так и на их поведение и учебные результаты.
В то же время владельцам школ с одобрения попечительского совета оставлена возможность варьировать время начала занятий, чтобы сократить ресурсы, необходимые для школьного транспорта, а в более крупных центрах - также для разгрузки часа пик.
Согласно проекту, постановление вступит в силу 1 сентября этого года.