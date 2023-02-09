Последние несколько лет были непростыми для предпринимателей в сфере торговли. Коронакризис, начало войны и быстрый рост цен оставили глубокий след. Однако есть еще одна важная проблема, тесно связанная с этим, которой до сих пор не уделялось должного внимания. А именно, массовые кражи в магазинах стали обыденным явлением, и в нынешнем правовом пространстве их невозможно сдержать.
Кай Калласте: Системность магазинных краж требует вмешательства
Магазинные кражи - это тема, о которой мало говорят публично. Почему? Потому что предприниматели не хотят придавать проблеме импульс обсуждением темы и "вдохновлять" следующих потенциальных воров. В то же время надо признать, что недопустимо закрывать на это глаза, ибо сумма краденого постоянно растет, а решения проблемы нет.
В "R-Kiosk" мы ежемесячно, в зависимости от магазина, "пускаем на ветер" товаров на сумму около 1000 евро. Наиболее остро проблема стоит в столице, а в некоторых магазинах в центре города товары исчезают с прилавков на суммы в несколько раз больше их стоимости. В целом всего за несколько лет эти суммы выросли почти втрое. Если посмотреть на индекс потребительских цен в Эстонии за последний год, то становится ясно, что как количество краж, так и стоимость украденных товаров продолжают расти.
Статистика также подтверждает, что магазинные кражи являются одним из самых распространенных видов правонарушений и совершаются каждый день. С точки зрения закона магазинные кражи можно разделить на две части: проступки с убытком менее 200 евро и преступления с убытком более 200 евро. В зависимости от этого различаются и возможные наказания за поимку вора, из-за чего большое количество воров сознательно не превышает порог в 200 евро. Однако ущерб, наносимый систематическими кражами, определенно превышает предел преступления.
В основном среди учеников начальных классов очень распространены кражи как вызов для группы друзей. Либо они приходят в магазин большой компанией, чтобы кто-то мог что-то украсть.
Работа с последствиями в сотрудничестве с молодежной полицией, обычной полицией, а также школами является обычной частью нашей повседневной жизни. Стандартной практикой молодежной полиции является общение как с молодежью, так и с родителями, предпочтение отдается некарательным методам. Опыт полиции показывает, что применение восстановительного правосудия влияет на молодых людей больше, чем штрафы. Это означает, что молодежи предоставляется возможность загладить свою вину и компенсировать ущерб.
"Кражи как вызов для группы друзей очень распространены в основном среди учеников начальных классов. Либо они приходят в магазин большой компанией, чтобы кто-то мог что-то украсть".
Кай КАЛЛАСТЕ, региональный руководитель "R-Kiosk"
Конечно, есть молодые люди, которые в такой ситуации осознают свою ошибку и в дальнейшем более законопослушны. К сожалению, это не меняет ситуацию в целом. Есть те, кто считает, что с невинными проступками и не следует разбираться, но если мы спрячем голову в песок, то вскоре столкнемся с гораздо большей проблемой. Даже сейчас нам приходится иметь дело все больше и больше с теми, кто, раз оступившись, на этом не останавливается, и все продолжается, пока действие не становится систематическим. Дело в том, что сегодняшние мелкие кражи без вмешательства рано или поздно приводят к системной преступности и становятся частью модели поведения.
По собственной сети магазинов мы также видим, что свои походы воры планируют все более и более осознанно - сегодня в Таллинне, завтра в Тарту, послезавтра в Пярну. Так возникают систематические кражи, при которых лицо совершило не менее трех краж, связанных между собой и образующих определенную систему. Мы знаем это, потому что обнаружение краж и увязка разных действий одного и того же лица стали более эффективными благодаря совершенствованию дигитальных возможностей. В результате появляется все больше случаев, когда несколько эпизодов мелкого хищения, совершенного в разных местах, можно свести воедино, а объединив их, можно говорить о преступлении.
Конечно, одного более строгого наказания недостаточно, чтобы остановить воровство, но для части общества это все же достаточный фактор, чтобы не делать следующий шаг. Однако мысли о декриминализации серийных краж звучали то тут, то там. Например, генеральный прокурор Андрес Пармас заявил, что систематическое мелкое воровство может быть переименовано в проступок. Обдумывалась и идея повышения лимита преступного воровства, например, до 400 евро. На мой взгляд, оба шага усилили бы ощущение безнаказанности мелких воришек и, следовательно, повлекли бы за собой более серьезные последствия для торговцев и большие дыры, которые нужно было бы латать собственными силами.
Однако настоящая проблема в другом. Вместо того чтобы раздувать дебаты об ужесточении или смягчении наказаний, мы как общество должны работать над пониманием того, почему совершаются преступления, то есть над решением первопричины. Но здесь у торговцев руки коротки, и вмешательство государства было бы необходимо. Потому что, как сказал когда-то древнекитайский философ Конфуций: "Позаботьтесь, чтобы за честность платили лучше, чем за воровство, и воровство прекратится".