Кай Калласте: Системность магазинных краж требует вмешательства

Работа с последствиями в сотрудничестве с молодежной полицией, обычной полицией, а также школами является обычной частью нашей повседневной жизни. Стандартной практикой молодежной полиции является общение как с молодежью, так и с родителями, предпочтение отдается некарательным методам. Опыт полиции показывает, что применение восстановительного правосудия влияет на молодых людей больше, чем штрафы. Это означает, что молодежи предоставляется возможность загладить свою вину и компенсировать ущерб.

"Кражи как вызов для группы друзей очень распространены в основном среди учеников начальных классов. Либо они приходят в магазин большой компанией, чтобы кто-то мог что-то украсть". Кай КАЛЛАСТЕ, региональный руководитель "R-Kiosk"

Конечно, есть молодые люди, которые в такой ситуации осознают свою ошибку и в дальнейшем более законопослушны. К сожалению, это не меняет ситуацию в целом. Есть те, кто считает, что с невинными проступками и не следует разбираться, но если мы спрячем голову в песок, то вскоре столкнемся с гораздо большей проблемой. Даже сейчас нам приходится иметь дело все больше и больше с теми, кто, раз оступившись, на этом не останавливается, и все продолжается, пока действие не становится систематическим. Дело в том, что сегодняшние мелкие кражи без вмешательства рано или поздно приводят к системной преступности и становятся частью модели поведения.