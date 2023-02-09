Художник поиграл в стеклянный мяч - что из этого получилось

Более двадцати картин автор объединила под названием "Игра в стеклянный мяч". По цветным поверхностям стеклянные шарики катятся, сталкиваются, подпрыгивают в воздухе, останавливаются... Хочется протянуть руку и поймать, чтобы они не упали за край картинки... Это и есть игра.

Воспоминания о фарфоровых чашках и слониках в буфете - это тоже игра с фрагментами воспоминаний из детства.

По словам заведующего художественным отделением АШИ Александра Дикушенко, встретившись недавно с коллегами в Йыхвиской художественной школе, он был покорен коллажами Айры, созданными за последние два года.

- У нас уже были выставки ее живописных картин, но декоративные работы со стеклянными шарами сильно отличаются от того, что мы видели в нашем зале прежде, - комментирует он. - Сложный фон, удивительные сочетания цвета, а вкрапление деталей из стела и зеркальные шарики, изящный сюрреализм - даже представить сложно, как можно сочетать, кажется, несочетаемое. Но у Айры потрясающее чувство композиции. Поэтому я рад, что мы договорились о выставке в нашей школе и больше людей смогут познакомиться с ее творчеством.