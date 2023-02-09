Во дворе городища Пуртсе состоится банное ралли

Михкель Луус, заправляющий в городище Пуртсе рестораном "Von Taube", решил, что в нынешнем году, посвященном баням, он не может оставаться в стороне и устроит в своем дворе банный фестиваль.

Приедут по меньшей мере четыре бани и четыре бочки. Например, на место прибудет со своей баней на колесах "Кайтселийт", свои сооружения для погружения привезет с собой из Рабаталу ведущий дня Рональдо Сильдник. В бочках можно будет помокнуть как в горячей, так и в холодной воде.

В промежутках между посещением бани можно будет подкрепиться. В программу дня включены также соревнования и игры, живая музыка от ансамбля "Detail" и вечернее гулянье с "AER". Только строительство снежного городка под вопросом, так как снега маловато.

- Задействованы все местные предприятия: пуртсеская фанерная мастерская изготовит призы, пуртсеская пивоварня будет торговать своим пивом, а "Purtse Metall" изготовит подставку для жарки, чтобы можно было насадить на вертел целую тушу барана. При деле будут также пуртсеские добровольные спасатели, отвечающие за воду. Наверняка получится классное мероприятие для всей семьи, - пообещал Михкель Луус.