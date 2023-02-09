В литературной гостиной вспомнят Тютчева

Федор Иванович Тютчев (5 декабря 1803 г. - 27 июля 1873 г.) - русский лирик, поэт-мыслитель, дипломат и чиновник, консервативный публицист. Был дипломатом, работал за границей, стихи писал в свободное от службы время. Его произведения почти не печатали в России. Слава пришла к поэту после публикаций в журнале "Современник", где Николай Некрасов назвал его "русским первостепенным поэтическим талантом".

Именно этому творцу посвятит новую встречу с любителями литературы Александр Мартынов, человек, увлеченный поэзией, нашедший немало поклонников своего таланта в Кохтла-Ярве - несколько встреч в читальном зале городской библиотеки проходили при аншлагах. Как всегда, он прочтет стихи особенно близкие его сердцу. Будет представлен видеоряд, а также рассказ о Тютчеве. Гости литературной гостиной тоже смогут продекламировать свои любимые стихи или просто поделиться мыслями - двери библиотеки открываются именно для общения.