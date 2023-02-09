В День друга в Йыхвиском концертном доме будут чередоваться изящная поэзия и музыка

Кристийна Эхин прочитает свои избранные стихотворения, сосредоточившись на текстах из последнего поэтического сборника "Janu on kõikidel kaks" ("Жажды у всех две").

Десятый поэтический сборник Эхин рассказывает о поиске душевного покоя и сохранении любви посреди вирусов и военных вестей. Культура, религия, психология и мифология протягивают ищущему руку, однако кого держаться и кто вообще в силах вытащить нас из этой круговерти повторяющихся временных узоров?

Новейшая лирика автора с элементами сюрреализма приглашает читателя на берег Алайыги поискать в водных отражениях самих себя, свой народ и свежее чувство единения. Поэтический сборник - продолжение девятого сборника Кристийны Эхин "Janu on kõikidel üks" ("Жажда у всех одна").