Во вторник, 14 февраля, в Йыхвиском концертном доме будет представлена музыкально-поэтическая программа "Puudutus" ("Прикосновение"), в которой стихи Кристийны Эхин будут чередоваться с произведениями эстонских композиторов в исполнении струнного квартета "M4GNET".
В День друга в Йыхвиском концертном доме будут чередоваться изящная поэзия и музыка
Кристийна Эхин прочитает свои избранные стихотворения, сосредоточившись на текстах из последнего поэтического сборника "Janu on kõikidel kaks" ("Жажды у всех две").
Десятый поэтический сборник Эхин рассказывает о поиске душевного покоя и сохранении любви посреди вирусов и военных вестей. Культура, религия, психология и мифология протягивают ищущему руку, однако кого держаться и кто вообще в силах вытащить нас из этой круговерти повторяющихся временных узоров?
Новейшая лирика автора с элементами сюрреализма приглашает читателя на берег Алайыги поискать в водных отражениях самих себя, свой народ и свежее чувство единения. Поэтический сборник - продолжение девятого сборника Кристийны Эхин "Janu on kõikidel üks" ("Жажда у всех одна").
Струнный квартет "M4GNET" выйдет на сцену в составе: Роберт Траксманн (скрипка), Катарийна Мария Китс (скрипка), Март Куусма (виола) и Силуан Хирвоя (виолончель). В исполнении квартета прозвучит музыка Рудольфа Тобиаса, Хейно Эллера и Тыну Кырвитса.