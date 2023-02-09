Как профтехучилище, так и колледж готовы преподавать химию древесины

В Эстонии в настоящее время активно развиваются два крупных проекта, связанных с химической переработкой древесины, - развитие комплекса по производству биопродуктов АО "Viru Keemia Grup" ("VKG") и экспериментальный завод по переработке древесины ТОО "Fibenol Imavere".