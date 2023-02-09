Ида-Вирумааский центр профессионального образования и Вирумааский колледж Таллиннского технического университета также вносят свой вклад в создание завода по производству биопродуктов "Viru Keemia Grupp", который призывает готовить специалистов в области деревообработки и лесохимии.
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Как профтехучилище, так и колледж готовы преподавать химию древесины
Как профтехучилище, так и колледж готовы преподавать химию древесины
В Эстонии в настоящее время активно развиваются два крупных проекта, связанных с химической переработкой древесины, - развитие комплекса по производству биопродуктов АО "Viru Keemia Grup" ("VKG") и экспериментальный завод по переработке древесины ТОО "Fibenol Imavere".