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Как профтехучилище, так и колледж готовы преподавать химию древесины

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Как профтехучилище, так и колледж готовы преподавать химию древесины
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Андер Силе видит будущее специальностей центра профессионального образования в области химии древесины и повышения ценности древесины.
Андер Силе видит будущее специальностей центра профессионального образования в области химии древесины и повышения ценности древесины. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ида-Вирумааский центр профессионального образования и Вирумааский колледж Таллиннского технического университета также вносят свой вклад в создание завода по производству биопродуктов "Viru Keemia Grupp", который призывает готовить специалистов в области деревообработки и лесохимии.

В Эстонии в настоящее время активно развиваются два крупных проекта, связанных с химической переработкой древесины, - развитие комплекса по производству биопродуктов АО "Viru Keemia Grup" ("VKG") и экспериментальный завод по переработке древесины ТОО "Fibenol Imavere".

Согласно опубликованному профессиональной ассоциацией исследованию лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности OSKA, данные разработки предоставят дополнительно 400-450 рабочих мест: для 175-200 операторов производства, 100 техников производственного оборудования, 30-40 инженеров и 30-40 руководителей производства.

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