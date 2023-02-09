ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему уходите с поста председателя молодежной комиссии Йыхвиского волостного собрания?

- Ухожу, чтобы снизить нагрузку, депутат волостного собрания Иво Окас готов продолжить вместо меня эту работу. В сфере работы с молодежью мы приступили к разработке программы развития. Стрежнем в молодежной сфере должен стать молодежный центр. Далее необходимо двигаться к вопросу создания молодежного парламента. Но действовать так, как во время предыдущего состава собрания, когда к созданию парламента приступило волостное собрание, нельзя. Молодые должны сами сказать свое слово. Сейчас они проявляют интерес к созданию молодежного парламента. А дальнейшая цель такова: молодежь, увидев, что ее привлекают к сотрудничеству, будет активнее и во время выборов, и в целом в общественной жизни.