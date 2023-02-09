Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер признается, что это стало в какой-то мере неожиданностью, что горсобрание предоставило во вторник предложенному ею горуправлению возможность вступить в должность. Хотя большая часть членов горсобрания пытаются создать новый властный союз, Линдер надеется, что ее горуправлению все же будет дано время, чтобы доказать, что они могут принести пользу жителям Кохтла-Ярве.
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Вирве Линдер: надеюсь, что горсобрание даст нам время показать себя
Вирве Линдер: надеюсь, что горсобрание даст нам время показать себя
- Стал ли для вас самих сюрпризом такой результат голосования, который позволил вам (хотя и в качестве управления меньшинства) вступить в должность?
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