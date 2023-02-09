В Йыхви тоже поднималась тема демонтажа красного монумента

Оппозиционер Алексей Наумкин в своем запросе хотел узнать, на основании чего было решено, что советский памятник, расположенный на кладбище в Йыхви, не соответствует требованиям и подлежит демонтажу. Он также спросил, на основании какого закона это сделано и почему вопрос не обсуждался в комиссиях и на заседании волостного собрания.