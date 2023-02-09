Как и в Кохтла-Ярве, вопрос о переносе с кладбища красного памятника в январе был поднят в Йыхвиской управе, когда центрист Алексей Наумкин поинтересовался подробностями его снятия у волостного старейшины.
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В Йыхви тоже поднималась тема демонтажа красного монумента
В Йыхви тоже поднималась тема демонтажа красного монумента
Оппозиционер Алексей Наумкин в своем запросе хотел узнать, на основании чего было решено, что советский памятник, расположенный на кладбище в Йыхви, не соответствует требованиям и подлежит демонтажу. Он также спросил, на основании какого закона это сделано и почему вопрос не обсуждался в комиссиях и на заседании волостного собрания.