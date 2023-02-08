На той же территории за изгородью бегали две немецкие овчарки, возможно, все собаки имеют отношение к так называемой щенячьей фабрике.
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Защитники животных спасли в садоводстве в Конью трех карликовых шпицев
"Сегодня мы обнаружили действующую фабрику щенков, где в холоде, голоде, жажде и дерьме производят милых крошечных животных, похожих на чистокровных собак", - сообщило Эстонское общество защиты животных на своей странице в "Facebook" в понедельник вечером.