Защитники животных спасли в садоводстве в Конью трех карликовых шпицев

"Сегодня мы обнаружили действующую фабрику щенков, где в холоде, голоде, жажде и дерьме производят милых крошечных животных, похожих на чистокровных собак", - сообщило Эстонское общество защиты животных на своей странице в "Facebook" в понедельник вечером.

Три крошечные собаки, похожие на померанских шпицев, были найдены в небольшом холодном подсобном здании садоводства "Койду" в деревне Конью, волости Тойла. Вместо воды в миске был снег, который от холода не таял, рядом валялась упаковка от дешевого сухого корма. Подстилкой были собственные экскременты собак и рваная куртка.