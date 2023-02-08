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Защитники животных спасли в садоводстве в Конью трех карликовых шпицев

Кюлли Крийс
, журналист
Защитники животных спасли в садоводстве в Конью трех карликовых шпицев
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В миске вместо воды был снег.
В миске вместо воды был снег. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit

На той же территории за изгородью бегали две немецкие овчарки, возможно, все собаки имеют отношение к так называемой щенячьей фабрике.

"Сегодня мы обнаружили действующую фабрику щенков, где в холоде, голоде, жажде и дерьме производят милых крошечных животных, похожих на чистокровных собак", - сообщило Эстонское общество защиты животных на своей странице в "Facebook" в понедельник вечером.

Три крошечные собаки, похожие на померанских шпицев, были найдены в небольшом холодном подсобном здании садоводства "Койду" в деревне Конью, волости Тойла. Вместо воды в миске был снег, который от холода не таял, рядом валялась упаковка от дешевого сухого корма. Подстилкой были собственные экскременты собак и рваная куртка. 

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