Долго ли продержится у власти в Кохтла-Ярве утвержденное во вторник в должности горуправление меньшинства Вирве Линдер, зависит от того, удастся ли ему содержательно сотрудничать с лагерем соперников в горсобрании или же продолжится длившееся несколько месяцев противостояние.
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ВИДЕО ⟩ Жизнеспособность горуправления Линдер зависит от сотрудничества с противоположным лагерем
Жизнеспособность горуправления Линдер зависит от сотрудничества с противоположным лагерем
Когда Вирве Линдер во вторник на внеочередном заседании горсобрания представила со второй попытки состав своего горуправления, то не было никакой уверенности, что он получит поддержку необходимого количества членов горсобрания.