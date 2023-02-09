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ВИДЕО ⟩ Жизнеспособность горуправления Линдер зависит от сотрудничества с противоположным лагерем

Эрик Гамзеев
, журналист
Жизнеспособность горуправления Линдер зависит от сотрудничества с противоположным лагерем
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Председатель фракции Центристской партии Сергей Лопин подтверждает, что горуправление Вирве Линдер удержится в своей должности, если его деятельность будет подходящей в глазах партии, имеющей самое большое представительство в горсобрании.
Председатель фракции Центристской партии Сергей Лопин подтверждает, что горуправление Вирве Линдер удержится в своей должности, если его деятельность будет подходящей в глазах партии, имеющей самое большое представительство в горсобрании. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Долго ли продержится у власти в Кохтла-Ярве утвержденное во вторник в должности горуправление меньшинства Вирве Линдер, зависит от того, удастся ли ему содержательно сотрудничать с лагерем соперников в горсобрании или же продолжится длившееся несколько месяцев противостояние.

Когда Вирве Линдер во вторник на внеочередном заседании горсобрания представила со второй попытки состав своего горуправления, то не было никакой уверенности, что он получит поддержку необходимого количества членов горсобрания.

В должность вступило горуправление меньшинства

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