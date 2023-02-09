ВИДЕО ⟩ Жизнеспособность горуправления Линдер зависит от сотрудничества с противоположным лагерем

Председатель фракции Центристской партии Сергей Лопин подтверждает, что горуправление Вирве Линдер удержится в своей должности, если его деятельность будет подходящей в глазах партии, имеющей самое большое представительство в горсобрании.

Долго ли продержится у власти в Кохтла-Ярве утвержденное во вторник в должности горуправление меньшинства Вирве Линдер, зависит от того, удастся ли ему содержательно сотрудничать с лагерем соперников в горсобрании или же продолжится длившееся несколько месяцев противостояние.