ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Власти в Кохтла-Ярве нужна мирная конференция

Но другая сторона медали в том, что трудно предсказать долгое и стабильное функционирование этого правительства меньшинства, которое поддержало чуть более трети членов горсобрания. Уже сразу после голосования некоторые депутаты начали делать ставки, продержится ли эта управа три недели или три месяца.

Противоборствующие лагеря по-прежнему могут бесконечно швырять друг в друга ожесточенные обвинения, завернутые в бессмысленные лозунги отстаивания интересов города. С учетом соотношения сил в собрании и в политике, в том числе на местах, где количество голосов имеет значение, к сожалению, нельзя надеяться, что напряженность спадет сама собой.

Лидеры эстонских политических партий могли бы взять на себя решение тупиковой ситуации с властью в Кохтла-Ярве. Все основные политические партии, кроме EKRE, в настоящее время в Кохтла-Ярве представлены. Юри Ратас, Лаури Ляэнеметс, Кая Каллас, Лаури Хуссар и Хелир-Валдор Сеэдер должны бы потратить несколько часов на то, чтобы провести здесь так называемую мирную конференцию властей Кохтла-Ярве вместе с ключевыми фигурами. В процессе сообща согласуют конкретный план действий, его исполнителей, а также время, в течение которого не будут звучать взаимные обвинения и начнется работа ради достижения общих целей.