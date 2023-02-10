Локомотив ида-вирумааского туризма удостоился республиканского признания

Наградой "Koostöö Vedur" Ассоциация малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA) отмечает местную организацию или профессиональное объединение, чьи достижения или деятельность значительно содействовали развитию местной жизни и сотрудничества между малыми предпринимателями.

Председатель жюри, вице-президент EVEA Марина Каас сказала, что туризм наиболее сильно пострадал за последние годы. "Если от коронакризиса пострадали турпредприниматели всей Эстонии, то с войной Ида-Вирумаа потерял свой основной зарубежный рынок - российских туристов. Кластер стал движущей силой, он начал переосмысливать всю стратегию и очень активно искать в Финляндии и Латвии замену утраченному рынку, и это спасло ситуацию".

Марина Каас добавила, что умение находить решения и в тяжелой ситуации достойно признания. "Предприятия выжили и, может быть, получили импульс для развития своего продукта, чтобы адаптировать его к новой клиентуре, что опять же делает их сильнее".

EVEA отметит наградой "Koostöö Vedur" также Ида-Вируский центр предпринимательства, под крылом которого действует кластер туризма.

- Однако больше всего мы хотим выразить признание тем предпринимателям, которые сотрудничают друг с другом, хотя большая часть из них и конкурируют между собой. Они понимают, что турист никогда не приезжает, чтобы только лишь гостиницу, спа или ресторан посетить - турист приезжает в регион. Кластер и люди, руководящие им - во главе с Кадри Ялонен, - превратили Ида-Вирумаа в очень привлекательную среду для посещений, не сравнимую ни с одним другим регионом.

При выборе лауреатов одним из критериев было влияние на регион. "Очень важно, что Ида-Вирумаа видят не только как промышленный регион или, еще хуже, как энергетический и сланцевый регион. Тут есть также хорошие рестораны, отели и спа", - отметила Марина Каас.

В Ида-Вирумааский кластер туризма входят 42 турпредпринимателя и все восемь самоуправлений Ида-Вирумаа, общей целью которых является превращение Ида-Вирумаа к 2035 году в туристический объект Эстонии №1 после Таллинна.