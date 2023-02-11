Первый номер "Isamaa" на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа, директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур признается, что не собирается идти в Рийгикогу, но хочет поддержать политическую партию, в которой национальные ценности стоят на первом месте.
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ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ "Isamaa" хочет напомнить Ида-Вирумаа, для чего было создано эстонское государство
"Isamaa" хочет напомнить Ида-Вирумаа, для чего было создано эстонское государство
- Каковы три основные причины, по которым избиратель в Ида-Вирумаа должен проголосовать за вас, и как это может улучшить его жизнь?