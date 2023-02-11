ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ "Isamaa" хочет напомнить Ида-Вирумаа, для чего было создано эстонское государство

Хендрик Агур обращает внимание на следующий факт: в Конституции ясно сказано, что эстонское государство было создано для сохранения эстонского народа, языка и культуры.

Первый номер "Isamaa" на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа, директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур признается, что не собирается идти в Рийгикогу, но хочет поддержать политическую партию, в которой национальные ценности стоят на первом месте.