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ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ "Isamaa" хочет напомнить Ида-Вирумаа, для чего было создано эстонское государство

Эрик Гамзеев Эрик Калда
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"Isamaa" хочет напомнить Ида-Вирумаа, для чего было создано эстонское государство
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Хендрик Агур обращает внимание на следующий факт: в Конституции ясно сказано, что эстонское государство было создано для сохранения эстонского народа, языка и культуры.
Хендрик Агур обращает внимание на следующий факт: в Конституции ясно сказано, что эстонское государство было создано для сохранения эстонского народа, языка и культуры. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Первый номер "Isamaa" на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа, директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур признается, что не собирается идти в Рийгикогу, но хочет поддержать политическую партию, в которой национальные ценности стоят на первом месте.

- Каковы три основные причины, по которым избиратель в Ида-Вирумаа должен проголосовать за вас, и как это может улучшить его жизнь?

- Думаю, что в Ида-Вирумаа есть люди, которые хотят поддержать ценности и национальные интересы "Isamaa". Я даю им возможность для этого.

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