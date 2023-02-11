Как определяется, кто будет избран в Рийгикогу?

Кроме того, применяется правило, согласно которому, если партия набирает в округе не менее 75% голосов от простой квоты, или если остаток голосов партии после распределения мандатов по округам превышает 75% от простой квоты, партия получает за это один окружной мандат. Таким образом, Партия реформ в 2019 году также получила один мандат в Ида-Вирумаа, набрав 3769 голосов, что составляет 97,6% от простой квоты. Из реформистов Ээрик-Нийлес Кросс, набравший наибольшее количество голосов (1110) получил мандат. Айвар Сурва выбыл первым с 880 голосами.

Как быть избранным с компенсационным мандатом?

После распределения мандатов по округам еще нераспределенные мандаты распределяются по всей стране с использованием модифицированного метода, названного в честь бельгийского математика д'Ондта, который позволяет распределять мандаты между списками максимально пропорционально полученным голосам. В распределении компенсационных мандатов участвуют только политические партии, набравшие не менее 5% действительных голосов по всей стране.

Избраны будут те кандидаты, которые возглавят общенациональный список своей партии и наберут не менее 5% от простой квоты округа, которая в 2019 году в Ида-Вирумаа составляла 185 голосов. При распределении мандатов пропускаются те кандидаты, которые уже получили личный или окружной мандат.

Среди кандидатов в Ида-Вирумаа Рихо Брейвель, баллотировавшийся от EKRE в 2019 году, был единственным кандидатом на мандат, так как он получил 979 голосов как лучший представитель своей партии в Ида-Вирумаа, но общий результат партии составил 2234 голоса, то есть всего 58% от простой квоты, и это не давало права на окружной мандат. Поскольку Брейвель занимал 13-е место в общереспубликанском списке, а партия получила на выборах 19 мест, то он прошел в Рийгикогу.