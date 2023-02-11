Как кандидаты от Ида-Вирумаа по действующей избирательной системе попадают в Рийгикогу? В чем разница между личным мандатом, окружным мандатом и компенсационным мандатом, каждый из которых гарантирует кандидату место в Рийгикогу, но несколько по-разному?
Как определяется, кто будет избран в Рийгикогу?
Результаты выборов определяются сначала на уровне избирательного округа, где распределяются личные и окружные мандаты, а затем компенсационные мандаты распределяются по всей стране.
Как можно быть избранным с личным мандатом?
В первую очередь определяется простая квота округа, которая получается путем деления количества голосов на количество мандатов. Любой кандидат, набравший как минимум количество голосов по простой квоте, будет избран с личным мандатом. Например, в 2019 году в Ида-Вирумаа насчитывалось 56836 избирателей, в выборах приняли участие и проголосовали 27414. Явка составила 48,2%, что ниже, чем в любом другом регионе. Четыре года назад в Ида-Вирумаа было семь мандатов. На выборах 2023 года осталось шесть мандатов из-за уменьшения числа избирателей.
В 2019 году простая квота округа Ида-Вирумаа составляла 3859 голосов, что получено путем деления количества действительных голосов (27414) на количество мандатов (7). Размер простой квоты на предстоящих выборах зависит от явки избирателей. Но при аналогичной активности квота будет выше, потому что нынче на один мандат меньше, а количество избирателей настолько пропорционально не уменьшилось.
Кандидаты, набравшие 3859 голосов и более четыре года назад, избирались по личному мандату. В Ида-Вирумаа был только один такой кандидат - Яна Тоом (Центристская партия), набравшая 6159 голосов. При личном мандате на тех же условиях могут избираться и независимые кандидаты. В 2019 году в Ида-Вирумаа не было независимых кандидатов, на этот раз есть один - это Михаил Стальнухин, ранее много лет баллотировавшийся по списку Центристской партии.
Как избирают с окружным мандатом?
В распределении окружных мандатов участвуют только политические партии, набравшие не менее 5% действительных голосов по всей стране. Партия получает столько мандатов, во сколько раз общее количество голосов, набранных всеми кандидатами в округе, превышает простую квоту. Эти мандаты называются окружными мандатами. Если партия уже получила личные мандаты в округе, они вычитаются из числа окружных мандатов.
Например, в 2019 году Центристская партия в Ида-Вирумаа набрала 13700 голосов всем своим списком, что составляет 3,5 простой квоты. Поскольку Яна Тоом уже получила личный мандат, Центристская партия также получила два окружных мандата. Они принадлежали Михаилу Стальнухину (2653 голоса) и Мартину Репинскому (976 голосов), шедшим за Яной Тоом в рейтинге по количеству набранных голосов. Дмитрий Дмитриев, заработавший четвертое место с 943 голосами, выбыл первым, но попал в Рийгикогу в качестве замещающего члена, когда Тоом отказалась от места в Рийгикогу, предпочтя остаться в Европарламенте.
Чтобы быть избранным, личное количество голосов кандидата должно составлять не менее 10% от простой квоты. Таким образом, в 2019 году нижний предел составлял 369 голосов.
Второго результата добились социал-демократы, получившие 4008 голосов, что дало им один окружной мандат, а наибольшее количество голосов (2012) получила Катри Райк. Эдуард Одинец, набравший второй лучший результат (573 голоса), прошел в Рийгикогу в начале 2021 года в качестве замещающего депутата после того, как Райк была избрана мэром Нарвы и покинула Рийгикогу.
Кроме того, применяется правило, согласно которому, если партия набирает в округе не менее 75% голосов от простой квоты, или если остаток голосов партии после распределения мандатов по округам превышает 75% от простой квоты, партия получает за это один окружной мандат. Таким образом, Партия реформ в 2019 году также получила один мандат в Ида-Вирумаа, набрав 3769 голосов, что составляет 97,6% от простой квоты. Из реформистов Ээрик-Нийлес Кросс, набравший наибольшее количество голосов (1110) получил мандат. Айвар Сурва выбыл первым с 880 голосами.
Как быть избранным с компенсационным мандатом?
После распределения мандатов по округам еще нераспределенные мандаты распределяются по всей стране с использованием модифицированного метода, названного в честь бельгийского математика д'Ондта, который позволяет распределять мандаты между списками максимально пропорционально полученным голосам. В распределении компенсационных мандатов участвуют только политические партии, набравшие не менее 5% действительных голосов по всей стране.
Избраны будут те кандидаты, которые возглавят общенациональный список своей партии и наберут не менее 5% от простой квоты округа, которая в 2019 году в Ида-Вирумаа составляла 185 голосов. При распределении мандатов пропускаются те кандидаты, которые уже получили личный или окружной мандат.
Среди кандидатов в Ида-Вирумаа Рихо Брейвель, баллотировавшийся от EKRE в 2019 году, был единственным кандидатом на мандат, так как он получил 979 голосов как лучший представитель своей партии в Ида-Вирумаа, но общий результат партии составил 2234 голоса, то есть всего 58% от простой квоты, и это не давало права на окружной мандат. Поскольку Брейвель занимал 13-е место в общереспубликанском списке, а партия получила на выборах 19 мест, то он прошел в Рийгикогу.
В этом году среди кандидатов в Ида-Вирумаа есть основания надеяться на компенсационный мандат особенно для Яны Тоом (2-е место в списке Центристской партии), Арво Аллера (13-е место в списке EKRE) и Эдуарда Одинца (5-е место в списке соцдемов). В случае большего, чем ожидалось, успеха их партии на то же могут рассчитывать также Максим Ильин (14-е место в списке "Eesti 200"), Марья-Лийза Вейзер (13-е место в списке "Isamaa") и Кайдо Хёэвельсон (25-е место в списке Центристской партии).