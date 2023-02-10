Более половины позвонивших по номеру 112 не нуждались в помощи

В январе на номер службы экстренной помощи в Восточном регионе (Ида- и Ляэне-Вирумаа) позвонили 15917 раз. По сравнению с январем прошлого года количество обращений увеличилось на 1,8%. Из поступивших в прошлом месяце вызовов помощь была оказана в 7370 случаях, а это значит, что в 53,7% случаев звонивший не нуждался в помощи скорой помощи, полиции или спасательных служб - сообщили в центре тревоги.

В первые часы января у центра тревоги, полиции, скорой помощи и спасателей было много работы. В Восточном регионе за первые шесть часов было зарегистрировано 74 события, большинство из которых были связаны с алкоголем и насилием. Были также несчастные случаи, вызванные неправильным использованием фейерверков. Например, в одном случае опрокинулась коробка с фейерверком и в толпу полетели ракеты, в другом случае из-за фейерверка загорелся мусорный бак, а один несчастный получил тяжелые ранения, когда ракета взорвалась у него в руке.