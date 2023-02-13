ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Вопросы лидерам политических партий

Поиск лидеров в регионах никогда не был легкой задачей для партий. С одной стороны, он должен уметь четко разъяснять людям ценности и цели партии, а с другой - должен пользоваться доверием в глазах местных жителей и обеспечивать достойный сбор голосов. Тут перед партией всегда встает дилемма: предпочесть местного человека во главе избирательного списка или включить имя, известное в стране? И здесь единственно правильного ответа быть не может. Однако известно, что и в этот раз в Ида-Вирумаа, как, вероятно, и в других местах, внутри партии шла борьба за первое место.

Мы проводим эти интервью для того, чтобы избирателям было немного легче ориентироваться в этой пестрой группе людей, которые будут сражаться на выборах, проходящих в начале марта этого года. В Ида-Вирумаа полными списками представлены семь политических партий. Тем, кто уже сделал свой выбор, легче, у других есть время подумать.

У всех политических партий к выборам подготовлены программы, полные обещаний, которые, однако, большое количество людей не может или даже и не утруждает себя прочесть. Но если вы это сделаете, возникнет довольно много вопросов, и прежде всего такой: а для чего в мире Деды Морозы, если у нас есть политические партии? Кажется, что иногда политики не способны критически оценить подготовленные ими предвыборные платформы и обещают вещи, которые абсолютно не соответствуют действительности. Иными словами, избирателям обещают больше, чем тот же избиратель способен дать стране своим трудом.