Суд решил досрочно освободить Яана Пийма, по вине которого в аварии погибли его друзья

Пять с половиной лет назад Яан Пийм на проходившем в Вируском уездном суде процессе сказал, что не мог предвидеть обстоятельств несчастья. "Там было непредсказуемо скользко. Мне ужасно жаль своих очень хороших друзей, и я часто думал, почему я выжил. Я думал: лучше бы я оказался на их месте. Я очень раскаиваюсь и тоскую по своим друзьям, и это останется до конца жизни".

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik