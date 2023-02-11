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Суд решил досрочно освободить Яана Пийма, по вине которого в аварии погибли его друзья

Эрик Калда
, журналист
Суд решил досрочно освободить Яана Пийма, по вине которого в аварии погибли его друзья
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Пять с половиной лет назад Яан Пийм на проходившем в Вируском уездном суде процессе сказал, что не мог предвидеть обстоятельств несчастья. "Там было непредсказуемо скользко. Мне ужасно жаль своих очень хороших друзей, и я часто думал, почему я выжил. Я думал: лучше бы я оказался на их месте. Я очень раскаиваюсь и тоскую по своим друзьям, и это останется до конца жизни".
Пять с половиной лет назад Яан Пийм на проходившем в Вируском уездном суде процессе сказал, что не мог предвидеть обстоятельств несчастья. "Там было непредсказуемо скользко. Мне ужасно жаль своих очень хороших друзей, и я часто думал, почему я выжил. Я думал: лучше бы я оказался на их месте. Я очень раскаиваюсь и тоскую по своим друзьям, и это останется до конца жизни". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вируский уездный суд счел, что совершившего шесть с половиной лет назад аварию с тяжкими последствиями, унесшую три жизни, и приговоренного за это к десяти годам тюрьмы йыхвисца Яана Пийма следует освободить досрочно, так как он изменился и имеет положительную цель.

Трагедия на дороге произошла по вине Пийма 30 июля 2016 года в 20.52 у заправки "Olerex", расположенной в деревне Коогу Азериской волости (ныне Виру-Нигулаская волость). Яан Пийм (27) на своем легковом автомобиле "BMW" выезжал с ведущей на заправку второстепенной дороги на главную и при совершении правого поворота потерял управление, автомобиль выехал юзом на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся по ней автобусом "MAN".

В аварии погибли сидевшие на заднем сиденье Татьяна (20) и Ренарт (21), а ранним утром следующего дня от полученных травм скончалась в больнице подруга Пийма Марион (21).

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