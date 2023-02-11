ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Пекка Линнайнен

Еще в начале века он говорил: это ненормально, что не сотрудничают друг с другом расположенные по разные стороны Финского залива Котка и Вирумаа. Линнайнен был одним из инициаторов открытия судоходной линии между Котка и Силламяэ. Первый срок ее жизни оказался, однако, коротким. Но теперь, когда и в Финляндии закрыты двери для туризма с востока, Линнайнен активно действует во имя того, чтобы вновь пробудить к жизни эту судоходную линию. "Эта линия вернется все равно", - отметил Линнайнен в конце прошлого года в "Северном побережье".

Десятки лет Линнайнен проводит в Финляндии огромную работу, чтобы сделать Ида-Вирумаа более известным там, а также чтобы улучшить имидж уезда. Невозможно подсчитать, сколько финнов под влиянием этого предприняли поездку в здешние края. Еще труднее выразить это в деньгах и рабочих местах. Но усилия Линнайнена явно приносили плоды и будут приносить их и впредь.