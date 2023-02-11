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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Пекка Линнайнен

Северное побережье
Пекка Линнайнен
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Пекка Линнайнен.
Пекка Линнайнен. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если говорить коротко, то Пекка Линнайнен не один десяток лет является большим другом Ида-Вирумаа в Финляндии.

Еще в начале века он говорил: это ненормально, что не сотрудничают друг с другом расположенные по разные стороны Финского залива Котка и Вирумаа. Линнайнен был одним из инициаторов открытия судоходной линии между Котка и Силламяэ. Первый срок ее жизни оказался, однако, коротким. Но теперь, когда и в Финляндии закрыты двери для туризма с востока, Линнайнен активно действует во имя того, чтобы вновь пробудить к жизни эту судоходную линию. "Эта линия вернется все равно", - отметил Линнайнен в конце прошлого года в "Северном побережье".

Десятки лет Линнайнен проводит в Финляндии огромную работу, чтобы сделать Ида-Вирумаа более известным там, а также чтобы улучшить имидж уезда. Невозможно подсчитать, сколько финнов под влиянием этого предприняли поездку в здешние края. Еще труднее выразить это в деньгах и рабочих местах. Но усилия Линнайнена явно приносили плоды и будут приносить их и впредь.

Идавирусцам стоит порадоваться тому, что у нас есть такой друг в Финляндии. И тому, что Пекка Линнайнен оказался среди тех славных людей, которые в начале этой недели заслуженно удостоились от президента Эстонии знака отличия.

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