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В Кохтла-Ярве жертвами сокращения расходов могут стать два детсада

Северное побережье
В Кохтла-Ярве жертвами сокращения расходов могут стать два детсада
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Если городское собрание одобрит предложение бюджетной комиссии, детский сад "Tuvike" в Кукрузе прекратит работу в сентябре.
Если городское собрание одобрит предложение бюджетной комиссии, детский сад "Tuvike" в Кукрузе прекратит работу в сентябре. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Чтобы сбалансировать доходы и расходы в бюджете Кохтла-Ярве на этот год, среди прочих мер по сокращению расходов в сентябре могут прекратить работу два детских сада: "Lepatriinu" в Ярвеской части города и "Tuvike" в Кукрузе.

Председатель бюджетной комиссии городского собрания Даниил Стародубцев сообщил в социальных сетях, что одной из идей сокращения расходов является закрытие двух упомянутых детских садов и, кроме того, сокращение финансирования частного детского сада "Mesimumm" в Ярвеской части города.

И "Tuvike", и "Lepatriinu" являются детскими садами с эстонским языком обучения. Дети из соседней Тойлаской волости также посещают "Tuvike" в Кукрузе. План закрытия этого детского сада уже вызвал возмущение родителей.

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