В Кохтла-Ярве жертвами сокращения расходов могут стать два детсада

Чтобы сбалансировать доходы и расходы в бюджете Кохтла-Ярве на этот год, среди прочих мер по сокращению расходов в сентябре могут прекратить работу два детских сада: "Lepatriinu" в Ярвеской части города и "Tuvike" в Кукрузе.