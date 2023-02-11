Чтобы сбалансировать доходы и расходы в бюджете Кохтла-Ярве на этот год, среди прочих мер по сокращению расходов в сентябре могут прекратить работу два детских сада: "Lepatriinu" в Ярвеской части города и "Tuvike" в Кукрузе.
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В Кохтла-Ярве жертвами сокращения расходов могут стать два детсада
В Кохтла-Ярве жертвами сокращения расходов могут стать два детсада
Председатель бюджетной комиссии городского собрания Даниил Стародубцев сообщил в социальных сетях, что одной из идей сокращения расходов является закрытие двух упомянутых детских садов и, кроме того, сокращение финансирования частного детского сада "Mesimumm" в Ярвеской части города.