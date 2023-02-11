В Нарвском доме эстонского языка попрактиковаться в языке можно было как посредством участия в хоре, так и посредством съемок художественного кино. Теперь двери откроет здесь в марте школа моды.
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Нарвский дом эстонского языка приглашает интересующихся в школу моды
Нарвский дом эстонского языка приглашает интересующихся в школу моды
В прошлом году под крылом Нарвского дома эстонского языка действовала киноакадемия, в которой нарвитяне могли изучать сценическое искусство и искусство кино, практикуясь в то же время в эстонском языке. Плодом работы киноакадемии стал игровой фильм "Выбор". Создаваемая школа моды должна завершиться модным показом.