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Нарвский дом эстонского языка приглашает интересующихся в школу моды

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Нарвский дом эстонского языка приглашает интересующихся в школу моды
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Проектный руководитель школы мод Юлия Вийрсалу уверена, что творческая работа поможет справиться с языковым страхом. Заявления в бесплатную школу моды можно подавать до 26 февраля.
Проектный руководитель школы мод Юлия Вийрсалу уверена, что творческая работа поможет справиться с языковым страхом. Заявления в бесплатную школу моды можно подавать до 26 февраля. Фото: Erakogu

В Нарвском доме эстонского языка попрактиковаться в языке можно было как посредством участия в хоре, так и посредством съемок художественного кино. Теперь двери откроет здесь в марте школа моды.

В прошлом году под крылом Нарвского дома эстонского языка действовала киноакадемия, в которой нарвитяне могли изучать сценическое искусство и искусство кино, практикуясь в то же время в эстонском языке. Плодом работы киноакадемии стал игровой фильм "Выбор". Создаваемая школа моды должна завершиться модным показом.

- Так как Нарва - город Кренгольмской мануфактуры и швей, то было бы очень логично сделать что-то связанное с искусством моды, - считает руководитель Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова.

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