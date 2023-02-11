Нарвский дом эстонского языка приглашает интересующихся в школу моды

В прошлом году под крылом Нарвского дома эстонского языка действовала киноакадемия, в которой нарвитяне могли изучать сценическое искусство и искусство кино, практикуясь в то же время в эстонском языке. Плодом работы киноакадемии стал игровой фильм "Выбор". Создаваемая школа моды должна завершиться модным показом.