Неустанный силламяэский краевед Адельберт Пооль по крупицам собирает интересные факты из жизни родного края - его новая книга расскажет об истории развития Силламяэ через историю Вайвара. Также музейщики активно работают над составлением каталога, который представит музейную коллекцию кукол. Оба издания выйдут весной.
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Силламяэский музей готовит к выпуску два новых издания
Силламяэский музей готовит к выпуску два новых издания
- Адельберт Пооль - наш краевед-любитель, благодаря стараниям которого мы имеем уже три книги, на основе документов и фактов рассказывающих историю развития нашего края, - сказала сотрудник музея Ирина Замарина, которая занимается подготовкой будущего издания. - В 1849 году Силламяэ выделяется в отдельное поместье - документальные материалы и статьи расскажут о том, что происходило в Вайвараской волости в те времена и сейчас. Книга будет на эстонском и русском языках, но это не параллельный перевод, Адельберд собрал разные статьи, любопытные факты, исторически связанные.
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