Силламяэский музей готовит к выпуску два новых издания

- Адельберт Пооль - наш краевед-любитель, благодаря стараниям которого мы имеем уже три книги, на основе документов и фактов рассказывающих историю развития нашего края, - сказала сотрудник музея Ирина Замарина, которая занимается подготовкой будущего издания. - В 1849 году Силламяэ выделяется в отдельное поместье - документальные материалы и статьи расскажут о том, что происходило в Вайвараской волости в те времена и сейчас. Книга будет на эстонском и русском языках, но это не параллельный перевод, Адельберд собрал разные статьи, любопытные факты, исторически связанные.