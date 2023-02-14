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СПАСАТЕЛИ ⟩ В заведении общепита горела еда

12-13 февраля 2023 г.
Северное побережье
В заведении общепита горела еда
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

12 февраля после полуночи в центр тревоги поступило автоматическое сообщение системы пожарной сигнализации торгового центра, расположенного на Нарвском шоссе.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в заведении общепита горит пища.

Работник проветрил помещение. Спасатели проверили территорию. 

Во время семейной ссоры мужчина поджег матрас

В ночь на 13 февраля спасатели выехали на улицу Вахтра в Нарве, где перед подъездом многоквартирного дома в снегу горел матрас. Оказалось, что горящий матрас выбросил из окна мужчина, который сам его и поджег во время бытовой ссоры. Спасатели потушили матрас снегом.

В квартире сработал дымовой датчик, и сосед сообщил о возгорании в дежурную часть.

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