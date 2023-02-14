СПАСАТЕЛИ ⟩ В заведении общепита горела еда

Во время семейной ссоры мужчина поджег матрас

В ночь на 13 февраля спасатели выехали на улицу Вахтра в Нарве, где перед подъездом многоквартирного дома в снегу горел матрас. Оказалось, что горящий матрас выбросил из окна мужчина, который сам его и поджег во время бытовой ссоры. Спасатели потушили матрас снегом.