Анвар Самост: Стратегические предприятия теперь действительно есть

Как вы уже догадались, при этом возникало немало трагикомичных моментов. Сгоряча в этот список были включены Таллиннский олимпийский центр парусного спорта, или ТОР, "Tallinnfilm", "Liviko", "Eesti Loto" и спиртзавод Моэ.

Правительства то исключали какие-то предприятия из этого списка, то включали опять - в зависимости от изменения коалиции и чьего-то лобби. Разумеется, TOP или "Liviko" попали в список не потому, что имели для эстонского государства какую-то особенную стратегическую ценность. Советы предприятия кишели политиками, многие из которых имели довольно легко различимые интересы. Например, "Tallinna Sadam" сразу же купил всем членам совета новехонькие должностные автомобили, но это еще мягкий пример.

На сегодня некоторые коммерческие объединения, входившие в список стратегических предприятий, приватизированы - в том числе, например, "Eesti Telekom". Частично перешел в частные руки "Tallinna Sadam". Часть предприятий, считавшихся когда-то стратегическими, просто прекратили деятельность. Некоторые до сих пор находятся в государственной собственности: "Eesti Energia", "Eesti Raudtee", "Eesti Loto".

По состоянию на начало 2023 года эстонское государство является единоличным или крупнейшим владельцем 28 коммерческих объединений. По сравнению со многими другими государствами, этого мало, однако государству по-прежнему принадлежат также предприятия, которые уже давно можно было бы приватизировать. "Eesti Loto" является одним из самых ярких тому примеров, сомнительно также сохранение в госсобственности фирм "Levira" и "Nordica".