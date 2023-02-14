Лет двадцать пять назад в Эстонии существовал длинный список стратегических предприятий. Составлять его начало правительство Центристской партии, Объединения селян и Партии реформ, а целью было исключение приватизации определенных предприятий.
Анвар Самост: Стратегические предприятия теперь действительно есть
Как вы уже догадались, при этом возникало немало трагикомичных моментов. Сгоряча в этот список были включены Таллиннский олимпийский центр парусного спорта, или ТОР, "Tallinnfilm", "Liviko", "Eesti Loto" и спиртзавод Моэ.
Правительства то исключали какие-то предприятия из этого списка, то включали опять - в зависимости от изменения коалиции и чьего-то лобби. Разумеется, TOP или "Liviko" попали в список не потому, что имели для эстонского государства какую-то особенную стратегическую ценность. Советы предприятия кишели политиками, многие из которых имели довольно легко различимые интересы. Например, "Tallinna Sadam" сразу же купил всем членам совета новехонькие должностные автомобили, но это еще мягкий пример.
На сегодня некоторые коммерческие объединения, входившие в список стратегических предприятий, приватизированы - в том числе, например, "Eesti Telekom". Частично перешел в частные руки "Tallinna Sadam". Часть предприятий, считавшихся когда-то стратегическими, просто прекратили деятельность. Некоторые до сих пор находятся в государственной собственности: "Eesti Energia", "Eesti Raudtee", "Eesti Loto".
По состоянию на начало 2023 года эстонское государство является единоличным или крупнейшим владельцем 28 коммерческих объединений. По сравнению со многими другими государствами, этого мало, однако государству по-прежнему принадлежат также предприятия, которые уже давно можно было бы приватизировать. "Eesti Loto" является одним из самых ярких тому примеров, сомнительно также сохранение в госсобственности фирм "Levira" и "Nordica".
Если посмотреть перечень этих предприятий на домашней странице Министерства финансов, то министерство четко различает государственные коммерческие объединения двух типов: первые, где целью госсобственности является осуществление общественных интересов, и вторые, где целью служит зарабатывание дохода. То есть можно сказать, что список принадлежащих государству стратегических предприятий по-прежнему имеется, однако теперь большинство включенных в него фирм и на самом деле играют некую важную общественную роль.
Некоторые предприятия получили к тому же четкие политические указания для деятельности в интересах общества. Например, "Eesti Energia" должен постоянно держать в резерве энергетические производственные мощности в объеме 1000 мегаватт - это дорогостоящая деятельность, которая не имеет коммерческих обоснований, однако является гарантией безопасности для Эстонии.
"Например, "Eesti Energia" должен постоянно держать в резерве энергетические производственные мощности в объеме 1000 мегаватт - это дорогостоящая деятельность, которая не имеет коммерческих обоснований, однако является гарантией безопасности для Эстонии".
АНВАР САМОСТ, журналист
К счастью, начиная с 2017 года упорядочено формирование советов государственных коммерческих объединений. Как известно, государственные предприятия действуют как частноправовые и на основании коммерческого кодекса, а не как в 1990-е годы, когда отдельно существовала форма госпредприятия (ГП).
Роль владельца или общего собрания акционеров любого государственного коммерческого объединения исполняет министр, как правило, из соответствующей сферы деятельности. Например, в общем собрании акционеров "Eesti Energia" государство представляет министр финансов. Общее собрание акционеров передает совету и нанятому им правлению ожидания владельца, как происходит и в частном предприятии. Отличие состоит в том, что у государства, как у владельца, могут иметься и другие ожидания, нежели увеличение стоимости имущества акционеров и зарабатывание прибыли.
Вернемся к списку стратегических предприятий. В 1997 году Рийгикогу внес в него также ГП "Eesti Lennujaamad". На сегодня оно превратилось в АО "Tallinna Lennujaam". На стратегическую роль данного коммерческого объединения указывает также изложенное соответствующим образом ожидание владельца.
Ожидание владельца "Tallinna Lennujaam" изложено в документе на двух страницах. Оно гласит, что речь идет о служащем главным образом публичным интересам коммерческом объединении, и называет главными целями объединения создание для участников рынка доступа к необходимым для безопасного функционирования воздушного транспорта инфраструктурам аэропорта, безопасную работу Таллиннского, Кярдлаского, Курессаареского, Тартуского и Пярнуского аэропортов, Кихнуского и Рухнуского аэродромов, а также обеспечение через Таллиннский аэропорт хорошего международного сообщения, ориентированного на развитие предпринимательства и туризма, а также повышение конкурентоспособности.
Очевидно, сейчас речь идет о ситуации, когда от выполнения ожидания владельца отошли вследствие повышения цен, приведшего к закрытию множества авиалиний. Имеющий последовательные и прозрачно дефинированные интересы владелец, каковым является действующее от имени людей Эстонии государство, должно обратить на это внимание на уровне общего собрания акционеров и совета, а не помогать правлению "заметать под ковер" имеющие место неудачи. В отличие от 1990-х годов сегодня все предпосылки для этого имеются.