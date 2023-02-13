ПОЛИТИЧЕСКИЙ СКАНДАЛ ⟩ Владимир Жаворонков хлопнул дверью, команда Катри Райк рассыпается

Неофициальный лидер оппозиции и председатель "Narva Heaks" Алексей Евграфов не стал раскрывать карты и предупреждать о теоретически возможном недоверии действующему мэру. Он только напомнил, что в адрес Катри Райк "критика сыпется уже давно не только от оппозиции, но и жителей города".

Алексей Евграфов говорит о желании сместить Катри Райк с должности мэра Нарвы: "Критика сыпется уже давно не только от оппозиции, но и жителей города". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Евграфов не отрицает, что сегодняшняя оппозиция вполне может в обозримом будущем сколотить коалицию и оказаться в итоге в большинстве. "Мы в этом направлении работаем", - сказал он о приходе к власти как о политической цели.

Поскольку сам Евграфов заодно является кандидатом в Рийгикогу, он не стал отрицать, что итоги мартовских выборов тоже повлияют на будущую коалицию в Нарве.

Катри Райк в последний раз переживала вотум недоверия в апреле 2022 года. Тогда за это проголосовали только 13 депутатов. С таким же результатом тогда проваливались попытки снять председателя Нарвского горсобрания Владимира Жаворонкова и его заместителя Наталию Умарову.

Оппозиция усилилась

Нарвская оппозиция на прошлой неделе усилились благодаря вступлению в "Narva Heaks" бывшего члена команды Катри Райк - депутата Яны Кондрашовой. Она в комментарии "Северному побережью" заявила, что сделала это не для выражения недоверия городским руководителям, тем более что до перевеса по голосам по-прежнему далеко.

- Вступала во фракцию я не для недоверия, и это не было ни условием, ни задачей, - говорит Кондрашова. - Но понятно, что к этому (недоверию) рано или поздно может прийти.

Смещать с должности председателя горсобрания Владимира Жаворонкова, по мнению Кондрашовой, сегодня нет явной необходимости. Она признала, что к нему были претензии по части отношения к депутатам, но в последнее время "ситуация выправилась".