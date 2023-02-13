Председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков принял решение выйти из фракции поддержки мэра Катри Райк. Их внутренние фракционные склоки могут довести до полного развала команды, правящей приграничным городом, а в конечном итоге могут лишиться должностей высшие руководители Нарвы, включая саму Райк.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СКАНДАЛ ⟩ Владимир Жаворонков хлопнул дверью, команда Катри Райк рассыпается
Мэр Нарвы Катри Райк признала, что внутри ее родной фракции "Narva Tulevik", во внутренней переписке ведутся разговоры, намекающие на уход из фракции председателя Нарвского горсобрания Владимира Жаворонкова. Такой его шаг ощутимо ослабит политическую команду Райк и придаст сил оппозиции.
Демарш председателя горсобрания
Председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков в комментарии "Северному побережью" заявил, что действительно покидает фракцию "Narva Tulevik", являющуюся фракцией мэра Катри Райк. "Меня допекли окончательно", - сказал он насчет того, что внутри фракции и с ее руководством много склок, разногласий и даже хамства.
- Последние принятые решения меня утверждают во мнении, что фракция явно пошла абсолютно не туда, поэтому общей дороги с ней у меня сейчас нет.
Одним из таких конфликтных моментов был проект о дифференциации зарплат спортивных тренеров в Нарве, окончательное решение по которому совершенно расстроило Жаворонкова. Сейчас же он не согласен, например, с желанием правящей фракции снять с обсуждения готовый проект о переименовании нескольких улиц.
- Лучше я буду сидеть простым депутатом, но чтобы мне не навязывали, как голосовать и что делать, - прокомментировал Жаворонков, не исключая варианта того, что теперь ему выразят недоверие на посту председателя горсобрания и он лишится этой должности. - О вотуме недоверия говорят уже три месяца, и мне надоело постоянно это слушать и как на иголках сидеть. Хотят - пускай выкатывают свой вотум, но это не заткнет мне рот.
Райк и депутаты теряют единодушие
На очередном заседании Нарвского горсобрания 16 февраля должны быть рассмотрены несколько принципиальных и важных проектов, из голосования по которым станет видно, формируется ли новая коалиция с участием сегодняшней оппозиции. Райк не исключает, что в тот же день могут прозвучать и заявления о недоверии.
- Задача горуправы - работать до последней минуты, которая будет нам дана. Самое ужасное будущее, какое может быть, это если горсобрание и горуправа закончат сотрудничество и не будут приниматься решения, - прокомментировала мэр Нарвы, признавая, что пример развала власти в Кохтла-Ярве кажется ей наиболее страшной перспективой и для Нарвы.
Райк конкретизировала, что на повестке дня в Нарве сейчас несколько требующих решения вопросов, представленных городской управой. Например, создание муниципальных квартир в общежитии по ул. Александра Пушкина, 26 и изменение структуры горуправы для создания новых необходимых должностей. Вдобавок, как напомнила мэр, до конца марта городской власти надо успеть принять решение о реорганизации с сентября Нарвской Солдинаской школы и школы №6.
- Если такие решения не будут приниматься, тогда возникнет вопрос: горуправа нужна только чтобы принимать высокопоставленных гостей и журналистов, а не развивать город? - задала риторический вопрос Райк, теряющая единодушие с депутатами. - Живем в интересное время, - добавила она.
Оппозиция хочет снять Райк, выжидая момент
В Нарвском горсобрании 31 депутатское кресло. В поддерживающей мэра фракции "Narva Tulevik" на сегодня 14 депутатов (Владимир Жаворонков официально пока не оформил свой выход), с которыми заодно двое внефракционных депутатов и еще двое, избранных по списку "Eesti 200". Этим в сумме 18 депутатам противодействует чертова дюжина от оппозиции - восемь из фракции "Narva Heaks" и пятеро из "Kesk".
Неофициальный лидер оппозиции и председатель "Narva Heaks" Алексей Евграфов не стал раскрывать карты и предупреждать о теоретически возможном недоверии действующему мэру. Он только напомнил, что в адрес Катри Райк "критика сыпется уже давно не только от оппозиции, но и жителей города".
Евграфов не отрицает, что сегодняшняя оппозиция вполне может в обозримом будущем сколотить коалицию и оказаться в итоге в большинстве. "Мы в этом направлении работаем", - сказал он о приходе к власти как о политической цели.
Поскольку сам Евграфов заодно является кандидатом в Рийгикогу, он не стал отрицать, что итоги мартовских выборов тоже повлияют на будущую коалицию в Нарве.
Катри Райк в последний раз переживала вотум недоверия в апреле 2022 года. Тогда за это проголосовали только 13 депутатов. С таким же результатом тогда проваливались попытки снять председателя Нарвского горсобрания Владимира Жаворонкова и его заместителя Наталию Умарову.
Оппозиция усилилась
Нарвская оппозиция на прошлой неделе усилились благодаря вступлению в "Narva Heaks" бывшего члена команды Катри Райк - депутата Яны Кондрашовой. Она в комментарии "Северному побережью" заявила, что сделала это не для выражения недоверия городским руководителям, тем более что до перевеса по голосам по-прежнему далеко.
- Вступала во фракцию я не для недоверия, и это не было ни условием, ни задачей, - говорит Кондрашова. - Но понятно, что к этому (недоверию) рано или поздно может прийти.
Смещать с должности председателя горсобрания Владимира Жаворонкова, по мнению Кондрашовой, сегодня нет явной необходимости. Она признала, что к нему были претензии по части отношения к депутатам, но в последнее время "ситуация выправилась".
- Может, произошла притирка и Жаворонков понял, что надо сотрудничать и с коалицией, и с оппозицией, так что былого напряжения в зале горсобрания теперь не чувствуется, - поделилась Кондрашова своим ощущением.