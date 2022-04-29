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Мэр Нарвы Катри Райк получила вотум доверия

Илья Смирнов
Мэр Нарвы Катри Райк получила вотум доверия
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Катри Райк.
Катри Райк. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Нарвское горсобрание обсудило три заявления о недоверии за семь дней: 21 апреля не нашли достаточно большой поддержки попытки снять с должностей председателя горсобрания Владимира Жаворонкова и его заместителя Наталию Умарову, а 28 апреля оппозиции не удалось снять Катри Райк с должности мэра.

За недоверие мэру Катри Райк проголосовали 13 депутатов Нарвского горсобрания из всего 31-го.

Против недоверия проголосовали шестеро представляющих коалицию поддержки мэра Катри Райк. Большинство членов коалиции просто не участвовали в специально созванном внеочередном заседании горсобрания.

Как заявляла оппозиция из 13 членов горсобрания неделей ранее, Катри Райк якобы неоднократно превышала свои полномочия при организации работы и проведении заседаний Нарвской горуправы. "Ее некомпетентная работа на посту мэра привела к тому, что образовались ситуации, когда работа городской управы и подведомственных учреждений города Нарвы существенно нарушилась", - сказал с трибуны горсобрания оппозиционер Алексей Мяги.

Еще одним укором в адрес Катри Райк оппозиция в лице Мяги назвала договор с компанией "FocusIT", заключенный довольно странным образом и без проведения конкурса. Согласно этому договору, названная компания проводит анализ эффективности работы горуправы и ее чиновников. "Северное побережье" подробно писало об этом в середине апреля. Оппозиция настаивает также на том, чтобы ревизионная комиссия горсобрания оценила этот контракт на предмет наличия коррупционной составляющей.

Большой критике подверглась работа Нарвской горуправы в лице мэра Катри Райк над проектом программы развития муниципальной системы образования на период до 2026 года. Как предполагалось, этот долгожданный проект попадет в горсобрание для публичного обсуждения в марте, но не произошло этого и к концу апреля.

Сама Райк в комментарии "Северному побережью" соглашалась, что работу каждого руководителя можно улучшать.

- Я согласна, что работу можно улучшить, но просто сейчас канцелярия горуправы сделала свой рабочий график, горсобрание - свой, и они иногда не сочетаются, - приводила Райк пример, почему работа возглавляемой ею Нарвской горуправы могла показаться неорганизованной.

Нарвское горсобрание обсудило три заявления о недоверии за семь дней: 21 апреля не нашли достаточно большой поддержки попытки снять с должностей председателя горсобрания Владимира Жаворонкова и его заместителя Наталию Умарову, а 28 апреля оппозиции не удалось снять Катри Райк с должности мэра. Во всех трех случаях оппозиции не получилось расколоть правящую в Нарве коалицию и найти в ней сторонников для реализации своих планов прийти к власти.

Правящую коалицию Нарвского горсобрания по-прежнему составляют фракция поддержки мэра Катри Райк "Narva Tulevik" (15 человек) и депутаты от избирательного списка "Eesti 200" (2). В коалиции в основном беспартийные депутаты, один член "Eesti 200" и несколько центристов. В оппозиции им процентристская фракция "Kesk" (6) и преимущественно беспартийная "Narva Heaks" (7). Еще есть один внефракционный депутат, представитель Партии реформ.

По итогам последних местных выборов Катри Райк является самым популярным действующим политиком в Нарве: она лично набрала 4512 голосов, ее избирательный список получил 15 мандатов из всего 31-го в Нарвском горсобрании. Кабинет мэра Нарвы Райк занимает четыре с половиной месяца - с середины декабря 2021 года.

До выборов Нарвой руководило процентристское большинство в горсобрании.

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