ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Желанная должность Катри Райк под угрозой

С одной стороны, ничего особенного в том, что оппозиция планирует отстранить коалицию от власти. С другой стороны, это также свидетельствует о слабости коалиции, низком доверии к некоторым представителям власти, поскольку перевороты в местных органах власти чаще всего осуществляются голосами перебежчиков.

К сожалению, причины этих переворотов часто носят не содержательный характер, а стремление лично получить какое-то положение или выгоду, завуалировав это, например, обвинениями исполнительной власти в ее нежелании сотрудничать с городским собранием. Конечно, Катри Райк можно обвинить и в некоторых конкретных вещах (снятие красных памятников, реформа школьной сети), но вопрос в том, каковы перспективы Нарвы, если к власти в городе снова придут силы, которые занимали эти посты десятилетиями, а теперь на какое-то время остались не у дел. Мы видели эту власть и знаем, что зачастую исходили не из интересов города, а из личных интересов политиков. Это была власть, где коррупция являлась стилем управления.