Тучи над самым известным муниципальным деятелем Ида-Вирумаа, мэром Нарвы Катри Райк снова начали сгущаться, и она даже не исключает, что ей грозит опасность лишиться своего поста.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Желанная должность Катри Райк под угрозой
С одной стороны, ничего особенного в том, что оппозиция планирует отстранить коалицию от власти. С другой стороны, это также свидетельствует о слабости коалиции, низком доверии к некоторым представителям власти, поскольку перевороты в местных органах власти чаще всего осуществляются голосами перебежчиков.
К сожалению, причины этих переворотов часто носят не содержательный характер, а стремление лично получить какое-то положение или выгоду, завуалировав это, например, обвинениями исполнительной власти в ее нежелании сотрудничать с городским собранием. Конечно, Катри Райк можно обвинить и в некоторых конкретных вещах (снятие красных памятников, реформа школьной сети), но вопрос в том, каковы перспективы Нарвы, если к власти в городе снова придут силы, которые занимали эти посты десятилетиями, а теперь на какое-то время остались не у дел. Мы видели эту власть и знаем, что зачастую исходили не из интересов города, а из личных интересов политиков. Это была власть, где коррупция являлась стилем управления.
Катри Райк, вероятно, уже после победы на выборах осенью 2021 года поняла, что реализовать свою мечту на посту мэра Нарвы ей будет непросто, потому что систему управления, выстраивавшуюся годами, и укоренившееся понимание культуры управления нужно менять. Однако проведение реформ редко бывает популярным делом.