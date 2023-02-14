"Kiviõli Keemiatööstus" вышел на финишную прямую при выполнении принятой семь лет назад программы по сокращению запаха, однако, по оценке горожан, меньше вони не стало.
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Жители Кивиыли не чувствуют, что воздух в городе стал чище
Жители Кивиыли не чувствуют, что воздух в городе стал чище
- Ничего не изменилось: когда ветер дует со стороны завода, то воняет во всем городе. Может, они что-то улучшают там, на заводе, но в городе это не ощущается, - сказал житель Кивиыли Владислав Лазаревич.