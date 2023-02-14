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Жители Кивиыли не чувствуют, что воздух в городе стал чище

Кюлли Крийс
, журналист
Жители Кивиыли не чувствуют, что воздух в городе стал чище
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Свести к нулю выбросы на химпроизводствах невозможно, однако, сделав технологическую систему более замкнутой, можно их уменьшить.
Свести к нулю выбросы на химпроизводствах невозможно, однако, сделав технологическую систему более замкнутой, можно их уменьшить. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Kiviõli Keemiatööstus" вышел на финишную прямую при выполнении принятой семь лет назад программы по сокращению запаха, однако, по оценке горожан, меньше вони не стало.

- Ничего не изменилось: когда ветер дует со стороны завода, то воняет во всем городе. Может, они что-то улучшают там, на заводе, но в городе это не ощущается, - сказал житель Кивиыли Владислав Лазаревич.

Живущий на окраине города Ристо Линдеберг предположил, что, видимо, настолько привык к запаху, что он его уже не сильно беспокоит. Скорее, раздражает исходящая с "VKG" химическая вонь, когда он утром едет на работу в Йыхви.

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