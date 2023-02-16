- Этот фестиваль не нуждается в рекламе, - констатирует один из организаторов Валерий Антонов. - Зал всегда под завязку. За эти годы обрели столько поклонников и друзей, что порой и места для всех желающих не хватает. Не стала исключением и нынешняя встреча - более 70 человек на сцене, почти у всех команды поддержки. Собрались группы и солисты не только из Кохтла-Ярве, но и из Йыхви, Силламяэ, Нарвы. Ждали дуэт из Вильянди в качестве гостя - к сожалению, он не доехал. Но смогли еще раз поаплодировать выпускнице Кохтла-Ярвеской школы искусств, которая тоже завсегдатай нашего фестиваля, Насте Зиновьевой - сейчас живет и работает в столице, но нашла возможность поучаствовать в нашем празднике.